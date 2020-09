Fontos lépésre készül a kormány az egészségügyben: felméri a szakember-állományt a tomboló második hullám miatt

Müller Cecília országos tisztifőorvos levelet küldött minden, közfinanszírozott és magán egészségügyi járóbetegellátó intézmény vezetőjének. A megkeresés célja, hogy felmérje, hány egészségügyi dolgozó mozgósítható a járvány elleni védekezés keretében, ugyanis - mint írja - "a kórházi ellátást igénylő betegek számának további emelkedése várható".

A Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő által megosztott hivatalos levelet Müller Cecília küldte ki az intézményvezetőknek kedden "Tájékoztatás kérés egészségügyi dolgozók kirendelésével kapcsolatosan" címmel.

Az országos tisztifőorvos azzal érvel, hogy a koronavírus-járvány 2. hulláma során az új fertőzöttek és fertőzésgyanús esetek számának növekedéséből fakadóan a kórházi ellátást igénylő betegek számának további emelkedése várható.

A Covid-19 betegek ellátásának biztosítása érdekében a fertőzött betegek ellátására kijelölt egészségügyi szolgáltatók Covid-19 ellátási kapacitását növelni szükséges, ide értve a betegek ellátásához szükséges humánerőforrást is, amit az érintett intézmények saját hatáskörben már nem tudnak megoldani - írja Müller Cecília, aki arra is emlékeztet, hogy

egészségügyi válsághelyzetben bármely egészségügyi dolgozó más egészségügyi tevékenység ellátására alapellátást, járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézménybe vagy időszakosan működő gyógyintézménybe kirendelhető.

Ezt a levelet tehát megkapták a magánegészségügyi szolgáltatók is, akiknek ma délig kellett leadni táblázatos formában az adatokat az egészségügyi dolgozóikról.

Vagyis a kormány újabb fontos lépéssel készül a járványhelyzet súlyosbodására, folyamatban van ugyanis a vezénylési terv, a kórházban ápolt betegek számának növekedése ugyanis több egészségügyi dolgozót követel meg az intézményekben. Fontos azt is látni, hogy tanulva a tavaszi időszak következményeiből (el nem látott betegek, elektív beavatkozások elhalasztása, hazaküldött betegek) alapvetően más egészségügyi stratégiát alkalmaz az ellátórendszer tekintetében. 1) Az állami kórházi kapacitásokat fokozatosan szabadítja fel (legutóbb 20%-os rendelkezésre állást adtak ki, ami 14 ezer ágyat jelent), nem úgy mint március-áprilisban (amikor először 60% volt a felszabadítás mértéke, ami végül 50%-ban valósult meg). 2) Ez azzal a következménnyel is jár, hogy a nem koronavírus-betegek ellátása folytatódhat tovább, ami az általános betegellátás szempontjából kedvező hír. 3) Az első két pont miatt azonban érezhetően feszül az ellátórendszer, nagyobb a nyomás a kórházakon és a szakszemélyzeten, mint az első járványhullám idején. Ezt a feszültséget pedig csak úgy lehet kezelni, ha a kormány az ellátórendszer kínálati oldalának leginkább szűk keresztmetszetén avatkozik be. Ezt felismerve születhetett meg most az országos tisztifőorvos levele a kivezénylés lehetőségéről.

Érdekes a magyar megvalósítás - Ilyen volt az angol út tavasszal

Végh Attila egészségügyi menedzser, aki korábban nyugat-európai magánklinikákon volt első számú vezető, még márciusban mutatta be a Portfolio-nak adott interjújában, hogy Angliában hogyan reagálta le a járványt az ellátórendszer. Ebből kiderül, hogy a másik út, hogy nem a magánszektorból vonja el a munkaerőt az állami rendszer, hanem az ellátásokat szervezi ki oda a kormány.

"Az Egyesült Királyságban több intézkedést is hoztak, ami mind a magán, mind az állami oldalt érinti. Ez azért is nagyon fontos, mert Angliában az állami egészségügyben több mint 100 ezer betöltetlen munkahely van (az 1,3 millió állásból). Ezen felül a kórházak nagyon le vannak terhelve, a márciusi hónap eleve általában a legforgalmasabb hónap, jelenleg 94%-os ágykihasználtsággal, ami nagyon magas. Az állami oldalon egy központilag szervezett program keretében például növelik a fizikai kapacitásokat. Az NHS megnégyszerezi a lélegeztetett ágyak számát és igyekszik felszabadítani az összes (kb 100 ezer) akut kórházi ágy 30%-át. Az összes tervezett műtétet, így például sérv-, szürkehályog, izületi műtéteket elhalasztják. Április 15-től szigorú kritériumok alapján végeznek csak műtéteket rákos, kritikus és sürgősségi betegek esetében. A műtétek maximum 3 hétre előre foglalhatóak csak be. Minden beteget, aki 21 napnál tovább fekszik egy állami akut kórházban megpróbálnak elhelyezni máshová, ezzel is felszabadítva az akut kapaciásokat. Nem szomatikus betegellátó intézeteket, pszichiátriai és más ellátókat is felszerelnek lélegeztető gépekkel, valamint szomatikus, nem koronavírusos betegek ellátására. Fontos megállapodás jött létre a magánszolgáltatókkal a védekezés elleni intézkedés keretében.

A magánszektor ágyaihoz és az ott alkalmazott 20 ezer klinikushoz hozzáfér az állam, ide szervezik ki a sebészeti műtétek egy részét, valamint biztosítják itt is az intenzív ellátást és a lélegeztetőgépekhez való hozzáférést a koronavírussal fertőzött betegek részére. Ezeknek az ellátásoknak a költségét az állam megtéríti, de csak költségen, nyereség nélkül.

Ez tulajdonképpen egy win-win szituáció, mert egy krízishelyzetben előállhat, hogy a magánszolgáltató kénytelen leállni, miközben a fix költségei jelentkeznének és az értékes munkaerő elküldése is fájdalmas lenne. További intézkedés a szigetországban, hogy a kórházakban a műtőhelyiségeket átalakítják a koronavírus-fertőzöttek ellátására. Emellett csökkentik az adminisztratív terheket, a minőségellenőrzéseket törlik. Felfüggeszthetőek az adminisztrációs protokollok, ha ez akadályozza a betegek kezelését. Fontos döntés továbbá, hogy mindenkit, függetlenül a saját szakterületéről, fel lehet kérni intenzíven ápolt, vagy lélegeztetett betegek ellátására. És természetesen döntöttek új lélegeztetőgépek beszerzéséről is" - fejtette ki a szakember.

Azt is hozzátette akkor, hogy Angliában triázs és izolációs protokollokat vezettek be, bevonták az orvostanhallgatókat és az orvoskutatókat is az ellátásba, a személyzet rendelkezésre állását maximálták, mindenkit visszahívnak a rendszerbe és eltörölték a szabadságolásokat. Egyúttal döntés született arról is, hogy az elmúlt 3 évben távozó orvosokat visszahívják. Közben folyamatos a szakemberek átképzése a koronavírusos betegek kezelésére a Covid-19 protokollok alapján. És gondoskodik az állam arról is, hogy az egészségügyi dolgozók gyerekeinek felügyelete megoldott legyen. Közben persze biztosítják a távmunka lehetőségét, ahol lehet, bevezették a telekonzultációt az ambuláns betegek ellátása érdekében.

Címlapkép: Katona teszteli a sorszámadó berendezést a Dél-Pesti Centrumkórház (DPC) udvarán felállított sátorban 2020. szeptember 21-én, ahol újból üzembe helyezik a sátorrendszert. Itt végzik a koronavírus-fertőzöttek előzetes szűrését. A sátorkomplexumot március 25-én építették fel, hogy a kórházba érkező betegek előosztályozását itt végezhessék a kórház dolgozói. Forrása: MTI/Koszticsák Szilárd