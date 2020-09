Operatív törzs: ennyi esetben indult intézkedés a maszkviselés hiánya miatt

Az utazási korlátozások módosítása: a határon a korábbi 14 nap helyett 10 napra csökken a hatósági házikarantén hossza.

A külföldiek továbbra is kizárólag az illetékes rendőrkapitányság engedélyének birtokában léphetnek be az országba, és számukra is 10 napos karantén van érvényben.