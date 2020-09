Új rekordot döntött Amerika a koronavírus-járványban: meghaladta a 200 ezret az elhunytak száma

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Heti átlagban most már 800-an halnak bele naponta a koronavírusba az Egyesült Államokban, ezzel pedig már meghaladta a 200 ezret az eddig elhunytak száma. Azt a határt, amit korábban nagyon maximumként mondtak be az országban halálozási számként – számol be a hírről a Reuters.