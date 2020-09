A lengyelek azt állítják, hogy kifejlesztették a koronavírus hatásos gyógyszerét

A lengyel Lublin biotechnológiai vállalat sikeresen kifejlesztett egy szert, amely alkalmasnak tűnik a koronavírus kezelésére. A vállalat közleménye szerint az előzetes tesztek igazolták a hatásosságot, a klinikai tesztek következő fázisa azonban még hátra van. Ha a lengyelek sikerrel járnak, állításuk szerint ez lehet az első készítmény, amely hatátásosan semlegesítheti a SARS-CoV-2 vírust.

A Biomed Lublin S.A. közleményében tájékoztat, hogy befejezte az előzetes teszteket a koronavírus ellenes készítményén, amelyet a fertőzésen átesettek vérplazmájának felhasználásával készítettek el. A szer így koronavírus-antitesteket tartalmaz. A fejlesztést egy lublini kórházban végezték, amelyhez támogatást kaptak a lengyel egészségügyi kutatásért felelős ügynökségtől.

A következő fázisban a szert klinikai teszteknek szeretnék alávetni, a vizsgálatokat Krzysztof Tomasiewicz vezeti Lublinban. Ha a terápia hatékonysága igazolást nyer a következő tesztelési fázisban, és sikerül meghatározni a terápiás dózist, a készítmény a regisztrációs szakaszba lép – ezen feltétlenül át kell esnie, mielőtt forgalomba kerül. A közlemény szerint innentől már nem a gyártón múlik a dolog, a forgalomba hozatal pedig több hónapig is eltarthat. A vállalat a közleményében jelzi, hogy mivel a koronavírus-járvány egyre nagyobb méreteket ölt, a hatóságoknak érdemes lenne az adminisztratív protokoll lezárása előtt engedélyeznie a készítmény használatát nem csak a klinikai vizsgálaton átesőknek, de azoknak is, akiknek szüksége van rá.

Van egy készítményünk a koronavírus ellen, ami működik.

- mondta Grzegorz Czelej lengyel szenátor, aki köszönetet mondott a vérplazmát adó fertőzésen átesetteknek. A szenátor elmondása szerint a készítményt először a lengyelek fogják megkapni. Elmondása szerint a plazmaterápia hatásosságát a koronavírus ellen már a WHO, az FDA és a lengyel egészségügyi minisztérium is igazolta, magának a plazmaterápiás eljárásnak a veszélytelenségére pedig több évtizedes tapasztalat áll rendelkezésre. A szenátor ezért arra kéri a hatóságokat, hogy az engedélyeztetést “epidémia módban” folytassák le, megemlítve, hogy hasonló feltételes jóváhagyásra már volt példa egyéb koronavírus ellen használatos szerek engedélyezésénél is, hogy életeket mentsenek velük.

A projekt 2020 március 18-án indult, és május 21-én írták alá a szerződést az orvosi kutatásokért felelős ügynökséggel, amely 5 millió zlotyval járult hozzá a fejlesztéshez. A projekthez csatlakozott a Hematológiai és Transzfúziológiai Intézet is, a kormány pedig június 18-án adott zöld utat a plazmagyűjtéshez. A kutatáshoz 150 liter vérplazmát gyűjtöttek össze 7 régiós véradó központból. A klinikai tesztekre váró készítmény gyártása augusztus 18-án indult meg. A gyártási szakasz ma fejeződött be, és közel 3000 ampullát gyártottak belőle. Ezt 4 klinikai központban fogják vizsgálni, és nem kereskedelmi célú klinikai vizsgálatokhoz történő kiadását 2020 negyedik negyedévére tervezik.

