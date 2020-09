A papírmentes új világ, erre készülhetnek a hazai cégek

Néhány nap múlva lejár az online számla rendszer idei nyári kiterjesztésének szankciómentessége, közben pedig már az is kiderült, hogy az adóhatóság továbbfejleszti a gazdaságfehérítésban bevált csodafegyverét, amely digitális alkalmazkodásra kényszerít minden hazai céget, legyen az mikro, kis, vagy épp közepes vállalkozás. A Portfolio által szervezett - és a Budapest Bank, valamint a Budapest Pénzügyi Asszisztens által támogatott - Digitális szintugrás - Segítség a hazai cégeknek című online klubrendezvény éppen ezért egy nagyon aktuális környezetben zajlott és a hazai cégvilág számára fontos, hasznos kérdéseket boncolgatott.

Papírmentes jelen és jövő

Gyányi Tamás, a WTS Klient Adótanácsadó partnere első előadóként arra emlékeztetett, hogy mekkora változások történtek az adózás tekintetében idehaza 20 év leforgása alatt. Mert például 20 évvel ezelőtt ebben az időszakban tömegek sorakoztak a postán a bevallási időszakban még éjfélkor is, mert akkor még nem volt lehetőség online bevallás-feltöltésre.

Ezek ma már nincsenek, hiszen az utolsó 20 évben egy óriási szintugrásnak lehetünk a szemtanúi

- vélekedett az adószakértő, aki kitért ennek kapcsán a legfontosabb adóhatósági intézkedésekre, így például az e-szja-ra, az elektronikus közútiáruforgalom-ellenőrző rendszerre, az online pénztárgépre és az online számlára.

Minden az elektronikus ügyintézés irányába mutat és a koronavírus is bebizonyította, hogy ezekre a megoldásokra szükség van - mondta. A NAV esetében nyilván nem a koronavírus volt a hajtóerő a digitális kezdeményezések elindítására, hanem a 27%-os magyar áfakulcs és az ezzel kapcsolatos áfacsalások visszaszorítása - tette hozzá.

Ezek a feketegazdaság elleni intézkedések rendkívül sikeresnek mondhatóak, az Európai Bizottság legutóbbi áfarés-jelentése is ezt támasztja alá - idézte fel a legutóbbi sajtóhíreket Gyányi Tamás, aki ezt követően részletesen bemutatta a kötelező online adatszolgáltatás rendszerének aktuális szabályait és a legfontosabb várható változásokat.

Aláhúzta: a jelenlegi szankciómentes időszak szeptember 30-áig tart az online számla rendszer tekintetében.

Mostanra minden érintett cégnek regisztrálnia kellett magát az online számla rendszerben, mivel július 1-jétől eltörölték a 100 ezer forintos áfa értékhatárt, mindent jelenteni kell a NAV felé, áfatartalomtól függetlenül. Az adószakértő előadásában úgy fogalmazott, hogy a cégek nem késlekednek, és csatlakoznak ehhez a rendszerhez tapasztalataik szerint.

Azt is hangsúlyozta az adótanácsadó, hogy január elsejétől az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a nem adóalanyok részére kibocsátott számlákra is, valamint az adóalany részére a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről kibocsátott számlákra is. Ez egy óriási újabb adathalmazt jelent majd a NAV számára, ahol egyre több kockázatelemzőre van szükség, és egyre kevesebb adóellenőrre - jelezte.

Az online számla 3.0 verziója, ami jövőre lép életbe, már lehetőséget ad arra is, hogy a NAV előkészítse az áfa bevallásokat, és kiajánlja azokat az adózóknak - hívta fel a figyelmet.

Amikor a bank is segít

Szenttamási Norbert, a Budapest Pénzügyi Asszisztens termékfejlesztési és pénzforgalmi vezetője a rendezvény második előadójaként arról beszélt, hogy a digitalizáció és a szabályozói változások hatására hogyan fog közeledni egymáshoz a közeljövőben a bankolás és a számlázás, és ezeknél a találkozási pontoknál milyen új szolgáltatók, szolgáltatások, funkciók jelenhetnek meg.

Kiemelte: a legegyszerűbben megfelelni az adatszolgáltatási kötelezettségnek egy online számlázó rendszeren keresztül lehet. Többször is hivatkozott a banki szakértő a Budapest Bank által végzett reprezentatív felmérés eredményére, amelyből többek között az derült ki, hogy a megkérdezett vállalkozók nagy többsége már most is használja az online számla rendszerét.

A felméréseikből és a vállalkozásokkal való beszélgetéseikből az derült ki a bank szakértői számára, hogy az ügyvezetők számára az lehet nagy segítség egy szolgáltató részéről, ha az adminisztrációs tevékenységgel minél kevesebb időt kell töltenie. Ezért a cél, hogy levegyük a terhet a vállukról, a folyamatok automatizálásával, a digitális eszközök alkalmazásával - magyarázta a szakember az új szolgáltatás mögötti víziót.

Felmérésük eredménye szerint a megkérdezettek majdnem a fele nyitott volt arra, hogy olyan szolgáltatást használjon, amely platformon egyszerre elérhetőek a számlái és a pénzforgalmi adatai. Ennek köszönhetően könnyedén, digitális formában látja át, hogyan alakul a vállalkozásának pénzügyi helyzete - mutatott rá a bank új platformjának, a Budapest Pénzügyi Asszisztens előnyeire Szenttamási Norbert. Így a vállalkozások online csatornákon keresztül tudják kezelni egy helyen mind a számlázásukat, mind a pénzforgalmukat - tette hozzá.

Mennyire felkészültek a cégek?

A két előadást követően meghívott szakértőinkkel arról beszélgettünk többek között, hogy merre megy az adóhatóság a digitális megoldások tekintetében, ez milyen hatást fejthet ki a hazai cégekre és mit tapasztalnak a saját területükön, mennyire felkészültek a digitalizációs kihívásokra a vállalkozások.

Szebeni Dávid, az Enrawell stratégiai igazgatója válaszában úgy vélekedett, hogy már csak idő kérdése és a kézi számlatömbös megoldásoknak vége van. Átmenetileg ugyanakkor lehetnek olyan tevékenységek, amelyek részben átkerülhetnek a feketegazdaságba, így az építőiparban bizonyos tevékenységek, kisebb munkák, javítások, illetve például az egyéni oktatási tevékenységek. Ezeken a területeken már most sem annyira erős a számlaadási fegyelem, hát még akkor, ha minden magánszemély számláját be kell majd küldeni a NAV-hoz - magyarázta. A kézi számlatömbök gyakorlati előnyére is rámutatott Szebeni Dávid, ez pedig a visszadátumozás. Vagyis ha ezt a megoldást el akarja törölni az adóhatóság, akkor a számlázásra rendelkezésre álló határidőt, amit legutóbb egyre rövidítettek, ki kell tolni.

Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke a beszélgetés során kifejtette: az adóhatóság egyértelműen arra törekszik, hogy minden számlát lásson. Ezért jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy szükség lesz-e annyi könyvelőre, adótanácsadóra, mint most. Rengeteg olyan számla lesz egy vállalkozás életében, amelyeket ellenőrizni kellene, mielőbb az bemegy az áfabevallásba automatikusan, és ezt a vállalkozás vezetője nem fogja tudni megtenni. Ezért itt jön a képbe a könyvelő, illetve az adótanácsadó, hogy ellenőrizze milyen számlatartalmak kerülnek be a rendszerbe, ezek az áfalevonások jogosak voltak-e - fogalmazott. Azt ugyanakkor előrevetítette, hogy a digitalizációs folyamatok miatt biztosan csökkenni fog a könyvelők száma. Az irány egyértelmű: minél kevesebb adminisztratív munkával kerüljön be a rendszerbe az adat - mutatott rá.

Gyányi Tamás, a WTS Klient Adótanácsadó partnere ugyanezen téma kapcsán a beszélgetésben úgy vélekedett, hogy még nem belátható az az időtáv, hogy mikor szűnik meg teljesen a papíralapú elszámolás. Emellett az adótanácsadónak ott lehet majd sokkal fontosabb szerepe, amikor az óriási adathalmazban bizonyos számlákat ellenőrizni kell, azok tartalmát, valódiságát, hogy megelőzze a vállalkozás NAV által történő bírságolását. A felelősség pedig a cégeken, a könyvelőkön, az adótanácsadókon van, mert ha valamilyen áfalevonás nem igazoltan történik, akkor azzal a vállalkozás egy 50%-os mulasztási bírságot kockáztat. A szakemberekre tehát szükség lesz ahhoz, hogy a virtuális térben is ki tudják szűrni, mi az, ami odavaló és mi az, ami nem - nyomatékosította.

Csajtainé Tószegi Andrea, a Budapest Bank kisvállalkozói termékfejlesztési vezetője arról beszélt, hogy az online számlázás egy tranzakcióhoz kötött tevékenység, így azt össze lehet kötni a pénzforgalmi szolgáltatásokkal. Ezért a bank új szolgáltatása 65 ezer hazai vállalkozásnak fog segíteni az adminisztrációs feladatok ellátásában. Általánosságban pedig arra mutatott rá, hogy a digitalizáció a pénzügyeket tekintve a vállalkozások esetében nem kényszer, hanem valóság. Elég csak arra gondolni, hogy a bank ügyfelei 85%-ban mára már netbankon intézik az ügyeiket. A koronavírus-járvány pedig csak felgyorsítja ezeket a folyamatokat, volt olyan cége a banknak, amely a belső tevékenységét, folyamatait is átalakította az új helyzet miatt.

Szenttamási Norbert, a Budapest Pénzügyi Asszisztens termékfejlesztési és pénzforgalmi vezetője szerint a banknak ott van lehetősége segíteni a digitális felkészültségben a vállalkozásoknak, ahol a számlázás és a pénzforgalom összeér, ez lehet egyfajta versenyelőnye is egy ilyen rendszernek.

