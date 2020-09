Kiszivárgott: cselesen rántaná be Magyarországot az új migrációs tervbe Brüsszel

Ha nem akartok átvenni menekülteket a frontországoktól, akkor abban segítsetek nekik, hogy az EU-ban tartózkodásra nem jogosultakat hazaszállítjátok, vagy hazakülditek a saját országukba 8 hónapon belül, különben mégis nektek kell ezeket az embereket átvennetek – ez a lényege annak az új menekültügyi javaslatcsomagnak, amelyet ma mutat be az Európai Bizottság és például a szolidaritásban eddig vonakodó magyar, cseh és lengyel kormányokat akarja így cselesen együttműködésre bírni.

A Politico betekintést kapott a ma nyilvánosságra kerülő, 10 javaslatból álló csomagba, amelynek lényege az, hogy nem a kötelező kvótákon keresztül akarja elosztani az uniós frontországokba (például Görögország, Olaszország, Málta) beérkezett illegális migránsokat (ez a vonal megbukott), hanem inkább az ő tehermentesítésükre fókuszál úgy, hogy anyagi hozzájárulást kér ahhoz, hogy a tartózkodásra nem jogosult embereket minél hamarabb hazaküldjék.

A frontországok biztosítékot kapnának arra, hogy a hozzájuk beérkezett és tartózkodásra nem jogosult emberek ügyét az uniós tagállamok együttesen kezelik, mégpedig úgy, hogy akár származási ország szerint minden tagállam kiválasztja, hogy milyen származású emberek repülőgépes hazaszállítását intézi (ez lenne az anyagi hozzájárulás, a szolidaritás, vagy „szponzoráció”), illetve diplomáciai csatornáin keresztül meggyőzi az érintett országokat, vegyék vissza az onnan elindult migránsokat.

Erre 8 hónapja van az egyes tagállamoknak (jelenleg az EU-ban átlagosan 4 hónapig tart, mire egy tartózkodásra nem jogosult migránst végül haza tudnak küldeni) és

ha kicsúszik a tagállam a 8 hónapból, akkor át kell vennie azokat a migránsokat, akiknek a hazaküldését addig nem tudta elintézni.

Végülis tehát az új migrációs csomag fókusza nem a beérkezett illegális migránsok szétosztásán van, hanem azon, hogy a tartózkodásra nem jogosultakat haza kell küldeni, ehhez vonják be a többi tagállamot anyagilag is és a 8 hónapos határidővel politikai motivációkat illetően is. Ezzel párhuzamosan természetesen az unió külső határainak megerősítését is tartalmazza a csomag. Teljeskörű határellenőrzés is lenne az EU külső határain és nem lesz elég például csak egy ujjlenyomatot adni.

A brüsszeli lapnak nyilatkozó bizottsági tisztviselők bizakodásuknak adtak hangot, hogy a mai javaslattal remélhetőleg egyetlen tagállam „vörös vonalát” sem lépik át (a fentiek alapján számos korábbi magyar kormányzati követelés nyomai felfedezhetők a csomagon), és az már bizakodásra okot adó lesz a csomag esélyeit illetően, ha az október eleji belügyminiszteri uniós tanácskozáson még egyáltalán a tárgyalóasztalra kerül.

Címlapkép forrása: Jeff J Mitchell/Getty Images