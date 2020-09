Megmagyarázták a svédek, miért haltak meg ilyen sokan koronavírusban

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

„Amikor sok ember hal meg influenzában télen, kevesebben halnak meg a nyáron hőhullámok miatt. Ebben az esetben a Covid-19 miatt haltak meg sokan” – mondta Anders Tegnell, Svédország járványügyi szakértője a Dagens Nyheter svéd újságnak.

„Azok az országok, ahol viszonylag enyhe volt az influenza az elmúlt években, mint Svédországban, nagyon magas a Covid-19 miatt keletkezett többlethalálozás” – mondta a szakértő.

„Azokban az országokban, ahol magas volt az influenza miatti halálozás az elmúlt két tél során, mint például Norvégiában, viszonylag alacsony a Covid-miatti halálozás. Hasonló a trend sok más országban is. Nem ez a teljes magyarázat, de része ennek” – fogalmazott Tegnel.

Tegnell Svédország egyik legbefolyásosabb járványügyi koordinátora, többek közt az ő hivatala felelős azért is, hogy az ország nem zárkózott teljesen be a járvány kezdetén, mint a világ többi része. Inkább önkéntes távolságtartást, kézmosást és otthoni munkát javasolt a svédeknek és csak a tömegrendezvényeket tiltották be.

Svédországban a Covid-19 lényegesen több embert fertőzött és ölt meg, mint a régió országaiban. A járvány kezdete óta 90 ezer koronavírusos esetet regisztráltak és 5870 ember halt meg a járvány miatt, ami lényegesen magasabb nominálisan és a lakosság arányában is, mint a környező országokban. Svédországban 1 millió lakosra 581 halott jut, Dániában ez a szám 111, Finnországban 62, Norvégiában pedig 49.