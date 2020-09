Óriási felfedezésről számolt be Merkely Béla, ezt eddig nem is sejtettük a maszkokról

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az általános maszkhasználat úgy tűnik, nemcsak az új fertőzések arányát csökkenti, de növeli azok számát is, akik ha meg is fertőződnek, de tünetmentesek maradnak – derül ki a New England Journal of Medicine friss cikkéből, amelyről Merkely Béla rektor készített összefoglalót.