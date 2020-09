Újabb lépést tesz a BMW egy zöldebb világ felé

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egyértelmű trend, hogy a hagyományos autógyártók is kezdnek egyre inkább az elektromos autók gyártása felé elmozdulni, ennek egyik példája a BMW, amely már korábban átalakította a müncheni gyárát az i4-es modellek tömeggyártásához, most pedig arról számolt be a cég, hogy az elektromos járművek alkatrészeinek gyártási kapacitásait is növelni akarják.