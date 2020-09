Döntött Brüsszel: szabályozni kezdik a virtuális devizákat

Végre szabályozni fogja az Európai Bizottság a kriptoeszközöket, az erről szóló tervezetet ma nyújtják be – írja a CNBC

Az EB célja, hogy egyrészt jogi hátteret biztosítsanak az eddig lényegében szabályozatlan piacnak, másrészt pedig csökkentsék az eszközök befektetői kockázatait. A szabályozásnak köszönhetően a 27 tagállam lakossági befektetői mellett a pénzügyi intézmények is legálisan foglalkozhatnak majd kriptóval.

A szabályozók külön szigorú keretrendszerbe foglalják a stablecoinokat is, vagyis az olyan virtuális pénzeket, melyeknek értéke egy jegybanki devizához kötött. Ez azt jelenti, hogy például a Facebook Librája külön felügyeleti érdeklődést élvez majd.

Az, hogy konkrétan milyen intézkedéseket tartalmaz majd a csomag, valószínűleg később derül csak ki, de egy korábban kiszivárgott jelentés szerint többek közt szigorú tőkekövetelményeket szab majd azoknak a bankoknak, amelyek kriptóval akarnak foglalkozni, illetve várhatóan a pénzmosási szabályokkal is harmonizálná a részben anonim piacot.

Valdis Dombrovskis, az EB alelnöke úgy látja, a szabályozás törvénybe iktatása alsó hangon is egy évbe telik majd. A törvényjavaslatot az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, mire abból törvény lesz, ezután pedig a 27 tagállam kormányainak is implementálnia kell azt.

