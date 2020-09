Elárulta az MNB, miért emelt ma kamatot

In English

Azért emelt ma kamatot az MNB, hogy megelőzze az inflációs kockázatok fokozódását – jelezte a Reuters kérdésére a jegybank.

Az MNB a válaszában azt is kiemelte, hogy továbbra is elkötelezett az árstabilitás elérése mellett és figyeli a rövid futamidejű pénzpiaci kamatok alakulását is.

Amint külön anyagunkban rámutattunk: bár kedden kamatdöntő Monetáris Tanács ülésre került sor, amelyen a friss inflációs jelentés ismeretében döntöttek a változatlanul 0,6%-on hagyott irányadó rátáról, két nappal később mégis effektív kamatemelés történt, hiszen az egyhetes betéti tenderre felkínált kamat 0,6%-ról 0,75%-ra emelkedett. Erről hivatalosan nem a Monetáris Tanács, hanem az MNB Igazgatósága dönt és ahogy azt kedden is jelezte a jegybanki alelnök: az egyhetes betéti tendereken minden héten egyedileg döntenek a felkínált kamatról. Ezek szerint kedden a friss inflációs jelentés birtokában még nem látta indokoltnak a Monetáris Tanács az irányadó ráta emelését, de ma az Igazgatóság már igen és ezért jelentette be az egyébként jelképesnek mondható kamatemelést. Ez a jegybanki hitelességet nem feltétlenül támogató stratégia, ami mögött feltehetően az húzódik meg, hogy kedd óta a forint tovább gyengült az euróval szemben és ma délelőtt már megközelítette az eddigi történelmi mélypontját.

A két tűz közé kerülő MNB (cél feletti infláció, de támogatásra szoruló gazdaság) tehát a jelek szerint úgy igyekszik kezelni a helyzetet, hogy hivatalosan nem a Monetáris Tanács emel kamatot, hanem az Igazgatóság és a következő hetekben is majd a heti tendereken dönt az Igazgatóság, hogy mikor milyen kamatszint mellett hirdeti meg a betéti tendereket. A tendereken felkínált kamatszinttel (és a befogadott betétállománnyal) érdemben képes befolyásolni a jegybank a bankközi likviditást és azon keresztül a forint árfolyamát, és így áttételesen az inflációs kockázatokra is képes hatni.

