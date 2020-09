Koronavírus: megszólalt az Emmi a magyar kórházak helyzetéről

A kijelölt kórházakba koncentráljuk a covidos betegeket, a megnövekedett járványügyi feladatok ellátásához szükség van további szakemberek vezénylésére az adott intézményekbe, írja az Emmi.

Készen áll a magyar egészségügy a növekvő betegszámmal együtt járó feladatok ellátására. A koronavírus-járvány második hullámának erősödésével, a hetek óta tartó magasabb napi megbetegedési számok eredményeként egyre több Covid-beteg szorul kórházi kezelésre. Ezért a tavasszal jól bevált recept szerint a második hullámban is lépcsőzetesen nyitottuk és nyitjuk meg az ellátóhelyeket, azt az alapvető rendezőelvet figyelembe véve, hogy a kapacitások határáig használjuk ki az egyes kórházakat - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Elsődlegesen a nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező három budapesti kórház - a Dél-pesti Centrum Kórház, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház – fogadja a középsúlyos és súlyos koronavírusos betegeket.

"Miközben a kijelölt kórházakba koncentráljuk a covidos betegeket, a megnövekedett járványügyi feladatok ellátásához szükség van további szakemberek vezénylésére az adott intézményekbe. A járvány dinamikájához igazodva azokból a kórházakból csoportosítunk át orvosokat és ápolókat, amelyek jelenleg nem vesznek részt a fertőzés elleni védekezésben" - írja az Emmi. Ez a folyamat alkalmazkodást kíván azoktól az intézményektől, amelyek a covidos betegeket fogadják, és azoktól a kórházaktól is, amelyek feladatokat vállalnak át vagy szakembereket kölcsönöznek a súlyos koronavírusos betegek kezelésére.

A kórházak közötti együttműködés jó példája, hogy az Országos Onkológiai Intézet átvette a Korányi Kórháztól a mellkas sebészeti ellátásokat, és intenzíves szakembereket biztosított a súlyos koronavírusos betegek gyógyítására.

A tavasszal jól bevált recept szerint tegnap több kórházból is orvosokat, szakápolókat vezényelt a járványügyi hatóság az elsődlegesen kijelölt intézményekbe a növekvő számú súlyos betegek kezelésére. Ez természetesen azoktól a kórházaktól is alkalmazkodást igényel, amelyek biztosítják a plusz szakembereket, de a rendszerszintű vezénylés lényege az, hogy ezek a kórházak továbbra is el tudják látni az alapfeladataikat - írja az Emmi.

Ezzel kapcsolatban Kunezt Zsmbor egészségügyi szakértő arra világított rá, hogy túlságosan kevés orvost és segítséget kapnak a koronavírusos betegeket ápoló kórházak. A Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet leírta, hogy nem tudja biztosítani a humánerőforrás igényét annak a haditervnek, hogy plusz 10 ágy intenzív betegellátó és plusz 30 ágy infektológiai kapacitással kell bővítenie a jelenlegi rendszerén felül a szolgáltatását, amire a Kormányhivatal küldött oda egy rezidenst - írta Kunezt.

Az Emmi azt írta, hogy a járvány első hullámában az egészségügyi dolgozók embert próbáló munkával mindent megtettek azért, hogy valamennyi betegük a legjobb ellátást kapja. Nekik is köszönhető, hogy Magyarország Európában egyedülállóan sikeresen kezelte tavasszal a koronavírus-járványt. A második hullámban is azokon lesz a legtöbb teher, akik a betegágyak mellett dolgoznak, az intézmények vezetőit pedig arra kérjük, hogy a betegek érdekében összefogva segítsék őket ebben a munkában - zárul a közlemény.

Címlapkép: Getty Images