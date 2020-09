Matolcsy György: brutálisan indult ez az évtized

Közös pont, hogy a 40-es és a 70-es éveket is infláció jellemezte, arról egyelőre megoszlanak a vélemények, hogy most is várható-e hasonló. Nagy valószínűséggel lesz egy inflációs ugrás, de az évtized egészére nem látszanak egyelőre olyan folyamatok, melyek az infláció évtizedét hoznák - emeli ki Matolcsy György.