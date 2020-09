ESG befektetési útikalauz stopposoknak: fókuszban a környezet és a társadalmi felelősség

Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak az ESG befektetések, vagyis azok, ahol a részvénykiválasztási folyamat során a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok is a korábbiaknál jóval hangsúlyosabb szerepet kapnak. Sokak számára azonban nem teljesen egyértelmű, hogy ezek pontosan mit is takarnak, pedig egy olyan piacról beszélünk, ahová már ezermilliárd dollár feletti összegű eszköz sorolható, és sok kisbefektető figyelmét is felkeltette már.