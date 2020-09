Koronavírus: csúcsok dőlnek Európában, Magyarország miatt is aggódik az európai járványügy

Az Egyesült Államok négy tagállamában megugrott az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma csütörtökön. Wisconsinban, Dél-Dakotában, Montanában és Utah államban regisztráltak egy nap alatt sok új fertőzöttet.

Eközben New York kormányzója, Andrew Cuomo bejelentette: amennyiben lesz koronavírus elleni vakcina, amelyet a szövetségi kormányzat, illetve az élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélyez, New York állam ezt nem fogja elfogadni, hanem maga is bevizsgáltatja az oltóanyagot. Az úgynevezett független vizsgálatot Cuomo azzal indokolta, hogy "nem bízik" a Trump-kormányzatban.

"Annak alapján, ahogyan a szövetségi kormányzat kezelte a vakcinaügyet, nagyon komoly kérdések merülnek fel, hogy vajon ezt nem politizálta-e át" - fogalmazott a kormányzó. Leszögezte azt is: nem ajánlja New York állam lakosainak, hogy megbízzanak egy olyan vakcinában, amelyet a kormányzat engedélyezett.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint egyébként csütörtökön az Egyesült Államokban több mint 37 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak. Ez a fertőzések lassan csökkenő számát mutatja, de a trend bizonytalanságára jellemző, hogy időről időre a mérséklődés megtorpan, sőt, emelkedésbe vált a mutató.

A szövetségi kongresszus alsóházában a demokrata párti képviselők csütörtökön új tervezettel rukkoltak elő: 2,4 ezermilliárd dolláros csomagtervük a koronavírus-járvány miatt megrendült kisvállalkozások, éttermek és légitársaságok megsegítését is célul tűzte ki. A republikánusok törvényhozók szerint azonban a november 3-i választások előtt már nem sok esély van e csomagterv megvitatására és megszavazására. (MTI)