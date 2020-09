NN-vezér: tavaly még álmodni sem mertük volna, hogy ilyen lesz az életbiztosítási piac

Sokéves paradigmákat döntött meg a koronavírus-válság az életbiztosítások értékesítésével kapcsolatosan: már nem offline, push-termékként értékesítik őket, hanem online, pull-termékként kezdtek el funkcionálni, ami korábban elképzelhetetlen volt – mondta el Baranyai Dávid, az NN vezérigazgatója a mai közgazdász-vándorgyűlésen. A szakember arról is beszélt, hogy a biztosítója jól vette a Covid-válságot és V-alakú kilábalásra számítanak.

Baranyai Dávid, az NN vezérigazgatója úgy látja, trendváltozás előtt állunk, történelmi időket élünk. Egy évvel ezelőtt megálmodni sem mertünk volna ilyen dolgokat az életbiztosítási piacon.

Az életbiztosítás push-kosárból pull-kosárba kerül át, az ügyfelek bevonzása, megkeresése, teljesen más logika mentén fog lezajlani az elkövetkező években. Egyre több magyar család bevásárló listájára került fel az öngondoskodás.

A magyar háztartások teljes bruttó vagyona megközelíti a 100 ezer milliárd forintot. A lakosság megtakarítása az elmúlt 5 évben 50%-kal nőtt. Több évben volt kétszámjegyű reálbér-növekedés. Mindezek megalapozzák azt, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyot lépjünk elő öngondoskodásban - véli a szakember. A Covidnak természetesen lesz negatív hatása, de ez csak átmeneti visszaesés lesz.

A lakásállomány a bruttó vagyonon belül Magyarországon GDP-arányosan nem lóg ki a többi EU-s országhoz képest, nagyon kilóg viszont az életbiztosítási és nyugdíjbiztosítási vagyon, hazánk a gyengébben teljesítő országok közt van. Elmaradunk a szlovák, cseh és balti országokhoz képest is, így van tér a növekedésre.

Az elmúlt években nagyon komoly fejlődés történt a termékek kínálatában, részben felügyeleti és kormányaktivitás miatt. Egyre inkább ügyfélközpontú, digitális és világos az, amit a biztosítók kínálnak - véli az NN-vezér.

A Covid-19 fertőzés szövődményei, következményei még mindig nem világosak, sem a betegség szempontjából, sem mentálisan. A Covid miatt ráadásul sok egészségügyi probléma prioritása romlott, sokan kisebb betegségekkel már el sem mennek orvoshoz. Így az életbiztosítások értékkínálata több szempontból is előtérbe került.

Baranyai Dávid úgy látja, a pandémia alatt sok olyan család vált nyitottá az öngondoskodásra, aki eddig is képes lett volna rá, de mindig húzták-halasztották a dolgot.

Szerencsére ezt a folyamatot támogatja a digitalizáció is, amely többek közt az elektronikus aláírás szabályozói engedélyezésének is köszönhető. Az egész szektor most sokat költ a digitalizációra, a papírmentesítésre és a termékek egyszerűsítésére.

A megtakarítási hajlandóság egyébként azért is ugrott meg, mert most sok nagyobb bevásárlást, beruházást halasztanak a családok.

Emellett szempont az is, hogy a megnövekedett várható élettartam miatt egyre több ügyfél takarít meg nyugdíjas éveire.

Az NN egyébként még 2019-ben átállt az agilis módszertanra, most a Covid-krízis alatt ez a rendszer jól vizsgázott. A cég jól ellenáll a sokknak, V-alakú felpattanást jósolnak, sőt, úgy látják, erősebben jönnek majd ki a válságból, mint ahogy belementek - mondta el Baranyai Dávid.

Címlapkép: Getty Images