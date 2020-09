Orbán Viktor videóban üzent: egyelőre biztonságos kórházi tartalékkal rendelkezünk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Vannak „lezsírozott” járványkórház-kapacitásaink is, ezek megnyitása most még nem szükséges, de valamikor ezeket is meg kell majd nyitnunk – hangzott el Orbán Viktor videójában, amelyet az operatív törzs szombat reggeli ülése után tettek ki a Facebookra.