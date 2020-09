Fel kell vennünk a harcot a koronavírus álprófétáival, mert ezen emberi életek múlnak - PODCAST

A vírustagadók és járványbagatellizálók tábora egyre növekszik Magyarországon is, egyszerű érveikkel, hangzatos teóriáikkal és megnyugtató állításaikkal könnyen a bűvkörükbe tudják vonni a bonyolult szakszavakra nem vevő, a lezárásokat elutasító, egyébként felelős embereket is. Lezárásokat és tömeges halálozásokat viszont senki nem akar, ennek elkerülése érdekében kell felvennünk a harcot a járványtagadókkal, és meg kell döntenünk a leegyszerűsítő tévhiteiket. Muszáj így tennünk, még akkor is, ha ez nem olyan egyszerű. Ehhez nyújt segítséget a Portfolio legújabb podcastjében, amelyben kivesézzük, hogy miért is lehet ennyi járványtagadó, szót ejtünk összeesküvés-elméletekről, a legközismertebb tévhiteket pedig megcáfoljuk.