Kiszivárgott a Magyarország által is támogatott nagy terv szövege az EU-csúcs előtt

„A stratégiai autonómia a nyitott gazdaság mellett is alapvetően elérendő célja az Uniónak” – ezt a fontos üzenetet tartalmazza az e hét csütörtök-péntekre halasztott EU-csúcsra készített záródokumentum tervezete, amely kifejezést Magyarország is támogatja például a franciák, olaszok és románok mellett, de 8 másik tagállam nem, így nagy viták várhatók róla – írja a Politico , amely már előzetesen betekintést nyert a záródokumentum szövegébe és kiszivárogtatta.

A koronavírus-szabályokból eredő karanténkötelezettség miatt az Európai Tanács elnöke, Charles Michel egy héttel e hét csütörtök-péntekre halasztotta az EU-csúcsot, de a részben ezt előkészítő Általános Ügyek Tanácsában már múlt héten megvitatták a csúcsra készülő záródokumentum tervezetét és kiderült, hogy a mostanában nagyon felkapott „stratégiai autonómia” kifejezés körül éles viták vannak a tagállamok között. Az egyébként nem teljesen egzakt tartalmú, de a franciák által régóta szorgalmazott terv az európai gazdasági szuverenitás megerősítését hivatott támogatni például

a külső harmadik országok (Kína) felőli felvásárlási kísérletek ellen (a minap volt EU-Kína csúcs, ahol elvileg világosan a kínai elnök értésére adták, hogy mit és hogyan tolerál az EU a fair versenyszabályok betartása terén),

az EU-n belül a stratégiai fontosságú cégek közötti összeolvadások támogatásával, hogy „európai bajnokokat” lehessen kinevelni (pl. Siemens-Alstom, amely összeolvadást éppen az Európai Bizottság kaszált el versenypolitikai okok miatt, így most nyomás van a Bizottságon a versenypolitikai szabályok megváltoztatása irányába)

a kritikus fontosságú infrastruktúrákban az önállóság és a védekező képesség megteremtésével (pl. önállóság a digitalizáció, kulcs iparágak terén, és a katonai-védelmi politikában)

az egészségügyi ágazatban a járványok elleni védekezés (alapanyagok, erőforrások) önállóságának megerősítése is cél, hogy ne ismétlődhessenek meg a tavaszi tapasztalatok, amikor sok ország Kínára volt szorulva alapvető orvosi készítmények és eszközök terén.

A jelek szerint az Emmanuel Macron francia elnök által régóta szorgalmazott európai szuverenitás, illetve stratégiai autonómia koncepciója az EU döntéshozásában is kezd megjelenni. Erre utal az, hogy Charles Michel a múlt heti ENSZ-közgyűlésen már jelezte: egy erősebb, autonómabb EU várható a nyílt piacának megőrzése mellett, ma délután pedig a Bruegel kutatóintézet eseményén vázolja fel az stratégiai autonómia elérésének irányait.

Ezután jönne tehát a csütörtök-pénteki EU-csúcson a záródokumentum elfogadása, de az Általános Ügyek Tanácsában intenzív vita volt, legalább 8 tagállam képviselői jelezték ellenvetéseiket (északiak, baltiak, kis tagállamok) és arra utaltak a lap szerint, hogy a stratégiai autonómia nem lehet önös cél. Ez burkoltan arra utal, mintha a koncepció támogatói önös érdekeikből javasolnák az egész EU-nak ezt, amiben azért lehet némi igazság. Mindenesetre a koncepció támogatói között mutatkozott az ülésen a franciák mellett a magyar, olasz és román kormány is. Egyes tagállamok a feszültség enyhítése érdekében azt vetették fel, hogy ki lehetne jelölni stratégiai ágazatokat, amelyekben lehetne erősíteni a stratégiai autonómiát, de ennek is lehetnének káros mellékhatásai, mert erre mutogatva előfordulhat, hogy egyes tagállamok még a többiek előtt is lezárnák a „határaikat” és így az EU-n belüli együttműködéseket és kereskedelmet is akadályozná ennek a kifejezésnek az önző jellegű felhasználása. Mindenesetre a lap egyik forrása szerint

az EU-csúcs elő kerülő szöveg tartalmának 95%-áról a feszültségek ellenére is megvan már az egyezség,

a fennmaradó vitás részekről a napokban egyeztetnek a nagykövetek.

Érdemes emlékeztetni rá, hogy Orbán Viktor kormányfő is számos alkalommal mondott már hasonló kifejezést (stratégiai autonómia), amikor az EU szükségszerű megerősítéséről beszélt, igaz ő jellemzően inkább a nemzetállamok megerősítését szorgalmazta, nem az egész EU stratégiai autonómiájának megerősítését a külső országokkal szemben. Kivétel ez alól például a haderő, a közös uniós védelmi képességek fejlesztésének erősítése, mert azt az egész EU számára fontosnak mondta például a múlt pénteki Reuters-interjújában is, amiben többek között azt mondta: túl gyengék vagyunk katonailag az oroszokkal szemben és túl keménykedők gazdasági szankciók terén, miközben fordítva kellene lennie. Az interjúban egyébként minden eddiginél határozottabban leszögezte azt, hogy Magyarország nem követheti a britek útját, azaz nem léphet ki az EU-ból, mert túlságosan is szorosan integrálódott már az uniós piacba.

Az eredetileg Macron által szorgalmazott, a jelek szerint uniós legfelső szintre kerülő stratégiai autonómia koncepciót Magyarország feltehetően elsősorban inkább a hadászati, védelmi képességek erősítése terén támogatja. Ez lenne összhangban Orbán fenti oroszokkal kapcsolatos jelzésével, illetve azzal is, hogy így piacszerzésre is lehetőség teremne akár az EU-n belül is (közös német-magyar hadászati cégalapítás, fegyvergyártás, egységesség felé haladó uniós hadászati szabványok, katonai kutatások összefogása a védelmi alapon keresztül, stb.) A témát mindenesetre érdemes kiemelt figyelemmel követni, mert a főként német-francia együttműködéssel történő „ipari bajnokok erősítése” művelet terén, a beszállítói oldalon is jöhetnek magyarországi cégeknek megbízások.

