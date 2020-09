Több tucat áldozat, tüzérségi tűz és kiégett harcjárművek - már elkerülhetetlen az újabb véres háború?

Tegnap katonai összecsapás robbant ki Azerbajdzsán és Örményország, illetve az általuk támogatott Arcah Köztársaság katonái közt; már több tucat civil és katonai áldozata lehet az egyre intenzívebb harcoknak. Mindkét ország mozgósította a hadseregét és sajnos úgy néz ki, nyílt háború fog kirobbanni a két ország közt, ha csak nem talál a nemzetközi közösség egy gyors és korrekt megoldást a több évtizede húzódó területi konfliktusra. Az örmények katonai erejüket tekintve nem túl jó esélyekkel indulnak a háborúba, a természeti adottságok viszont az ő malmukra hajtják a vizet.

Teljes mozgósítás, jöhet a nyílt háború?

Nagyon úgy néz ki, hogy háború tört ki Azerbajdzsán és Örményország közt a Hegyi-Karabah régió irányítása miatt, ma délutánig folyamatosak voltak az összecsapások a két ország hadereje közt.

Legfrissebb hírek szerint a területet irányító, nemzetközileg el nem ismert Arcah Köztársaság 31 katonája halt meg az azeri katonákkal való összecsapásban, az azeriek pedig 26 civil áldozatról számoltak be, akiket örmény tüzérségi lövedékek öltek meg. Az arcah önkormányzat szerint megsemmisítettek még 4 azeri helikoptert és 36 páncélozott harcjárművet is, egy helikopter elvesztését az azeriek is elismerték. Állításuk szerint viszont cserébe 12 örmény légvédelmi rendszert semmisítettek meg és az azeri katonák megszerezték az irányítást több örmények lakta terület fölött is.

Mindkét oldal a másikat vádolja az összecsapások kezdete miatt és mindkét ország teljes mozgósítást rendelt el, nagyon úgy néz ki, hogy elkerülhetetlen a háború.



Az örményekkel régóta húzódó etnikai és vallási ellentétet ápoló Törökország már támogatásáról biztosította Azerbajdzsánt, míg az Örményországban katonai bázisokkal rendelkező Oroszország azonnali tűzszünetre szólította fel a szemben álló feleket. A nemzetközi közösség, ide értve többek közt az ENSZ-t, az EU-t, az Egyesült Államokat, sőt még Iránt is, elítélte az erőszakot és azonnali fegyvernyugvásra kérte a feleket. Irán még azt is felajánlotta, hogy mediál a két ország közt.

A befektetők egyébként nem örülnek neki, hogy miközben a teljes nemzetközi közösség elítélte az erőszakot, Törökország újabb régiós háborúba szeretne belefolyni, a török líra nagyot zuhant:

Több évtizedes konfliktus hevült fel

A Hegyi-Karabah régió irányítása fölötti vita több évtizede megoldatlan:

bár nemzetközileg Azerbajdzsán részeként ismerik el, a '80-as évek vége, '90-es évek eleje óta de facto az örmények fennhatósága alatt áll.

1988-ban, közel a Szovjetunió összeomlásához, több éves, véres etnikai konfliktus vette kezdetét a régióban az azeriek és az örmények közt, amely végül (átmenetileg) 1994-ben zárult le az Arcah Köztársaság kikiáltásával. Az Arcah Köztársaságot - bár kikiáltotta saját függetlenségét-, az ENSZ Azerbajdzsán részeként tartja nyilván.

A Hegyi-Karabah régió

körülbelül 4400 négyzetkilométer,

a 140 ezer fős lakosság körülbelül 99%-a örmény,

az 1988-1994-es konfliktus alatt a területet jelentősen elaknásították, a mai napig több ezer éles akna veszélyezteti a lakosságot,

önálló közigazgatással, fizetőeszközzel és haderővel rendelkezik.

Az elmúlt években több kisebb összecsapás is volt a régióban, de egyik sem jutott el teljes mobilizációig. Legutóbb júliusban 16 áldozatot követelt egy örmény-azeri összecsapás a demarkációs vonalon, mely után tömegtüntetések kezdődtek Bakuban, Azerbajdzsán fővárosában. A tömeg ekkor háborút követelt, sajnos nagyon úgy néz ki, hogy ezt most megkapják.

Sajnos a júliusi tüntetések és az azeri lakosság háború iránti széles körű támogatása miatt kevésbé valószínű, hogy a mostani konfliktus kimerül néhány kisebb összecsapásban és egy-két tüzérségi támadásban.

Tömegtüntetés Bakuban, 2020. július 15-én. Fotó: Getty Images

Az örmény hadsereg jóval kisebb, de a terep nekik kedvez

Bár az Arcah Köztársaság körülbelül 20-25 ezer aktív szolgálatot teljesítő katonával és 20-30 ezer tartalékossal rendelkezik, bizton számíthat Örményország támogatására, amely már most mozgósított, hogy szembe szálljon az azeriekkel a régió feletti örmény dominancia megtartásáért.

Hadászati szempontból több tekintetben is Azerbajdzsán felé billen a mérleg nyelve, hiszen technológiailag fejlettebb, számszerileg is nagyobb sereget tudnak az örmények ellen támasztani. Míg Örményország szinte kizárólag szovjet, illetve régebbi orosz haditechnikával van felszerelve, Azerbajdzsán modernebb, török, izraeli, brit és amerikai felszereléssel is rendelkezik a szovjet eszközök mellett, sőt, saját hadiiparuk is van.

Nem az azeriek malmára hajtja a vizet viszont az, hogy lényegében offenzív háborút kell vívniuk sziklás, hegyes terepen, ahol a harcjárműveiket könnyedén likvidálhatják akár rejtett, minimálisan felszerelt gyalogos csapatok is.

A terepviszonyok volt az egyik fő oka annak is, hogy Azerbajdzsán lényegében elvesztette az 1990-es évek elején vívott háborút is.

Azeri civilek ünnepelnek, ahogy egy BTR a frontra indul. Fotó: Getty Images

A Global Firepower adatai alapján vetettünk egy pillantást arra is, hogy számszerűen milyenek az erőviszonyok. Látható, hogy ebben a kérdésben nem áll jól Örményország, még akkor sem, ha az Arcah Köztársaság 20 ezer katonáját ide soroljuk.

Mindezek ellenére reméljük, hogy végül nem kerül sor tényleges háborúra és sikerül a nemzetközi szereplőknek valamilyen érdemi megoldást találniuk az évtizedek óta húzódó konfliktusra, de erre jelen állás szerint nem sok esély van.

