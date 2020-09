Az MNB elmagyarázza, miért esett akkorát a magyar gazdaság a koronavírus-válságban

A Magyar Nemzeti Bank ma délután közétette 50 pontos javaslatcsomagját, amellyel a koronavírus válságra kívánnak megoldást nyújtani. A dokumentum egyik pontjában a jegybank a koronavírus gazdasági hatásait elemzi. Eszerint a visszaesés mértéke az egyes országok között két fő dolgon múlott: a gazdaság szerkezetén és a kormányzati fellépésen.

A dokumentum járvány alatti gazdasági teljesítményt bemutató fejezetében a jegybank azzal kezdi a helyzetértékelést, hogy az első hullám hatására valamennyi érintett ország jelentős korlátozásokat vezetett be, rövidebb-hosszabb időre megakasztva a gazdaság rendes működését. Ennek következtében jelentős gazdasági visszaesés következett be, amely a legfejlettebb országokat és a fejlődőket egyaránt érintette. Az európai államok modern kori történetük egyik legmélyebb gazdasági visszaesését élték át 2020. második negyedévében. A jegybank emlékeztet, hogy az eurozóna gazdasági teljesítménye 14,7 %-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, ezen belül legfőbb külkereskedelmi partnerünk, Németország gazdasága 11,3 százalékkal zsugorodott.

A járvány némileg eltérő időben érte az egyes országokat, így az MNB felhívja a figyelmet, hogy fontos a második negyedév mellett az első féléves adatok vizsgálata is. Magyarországon a járvány első hullámának gazdasági hatásai a második negyedévre koncentrálódtak. Az első két negyedévet együtt vizsgálva a hazai gazdaság teljesítménye nem tér el a régiós átlagtól, és több, mint 3 százalékponttal meghaladja az eurozóna gazdaságának dinamikáját - írják a dokumentumban.

Az általános értékelésnél sokkal fontosabb, hogy az MNB az egyes szektorokra bontva is bemutatja a visszaesés hatásait. E szerint felhasználási oldalról a hazai háztartások fogyasztása nemzetközi összevetésben kedvezően teljesített az első félévben, a mindössze 1,6 százalékos visszaesés Bulgária és Szlovákia után a harmadik legkedvezőbb érték az EU-ban (2. ábra). A hazai fogyasztást a – nemzetközileg is az egyik legkiterjedetebb – hitelmoratórium, az elmúlt években folyamatosan emelkedő pénzügyi vagyon és megtakarítások, valamint az első hullám időszakában csak mérsékelt romlást mutató munkapiaci helyzet támogatták - áll az MNB jelentésében.

Ezzel szemben a közösségi fogyasztás, a bruttó állóeszköz-felhalmozás, valamint az export visszaesése az uniós országok középmezőnyének felelt meg.

Az állami költségvetések erőteljes anticiklikus politikával képesek volt tompítani a járvány negatív hatásait. Az európai országokban – a gazdaságszerkezeti eltérésekből adódó különbségek mellett – ott volt visszafogottabb a GDP csökkenése, ahol a kieső magánkeresletet képesek voltak kormányzati kereslettel legalább részben pótolni - írja az MNB. "A gazdaságélénkítő programok mérete és összetétele eltérő volt, azonban a második negyedévi gazdasági teljesítményt leginkább a közvetlen és célzott fiskális ösztönzők élénkítették."

Az, hogy a jegybank szerint a fiskális élénkítésnek volt az egyik legnagyobb hatása a gazdasági visszaesés mérséklésére, fontos állítás. Mivel azonban a jegybank a második negyedév kiértékelésénél fogalmazza ezt meg, amikor a magyar gazdasági visszaesés a legnagyobbak között volt a kontinensen, az állításban egyben óvatos kritikát is megfogalmazott a jegybank a kormányzat felé. Az MNB már a válság idején is megfogalmazta az ezzel kapcsolatos javaslatait, és az állami beruházások felfutását több ízben is hiányolta. Logikusan következik, hogy a fiskális ösztönzőknek tompítólag hatnak a visszaesésre, de ha a jegybank következtetése helyes, és a fiskális csomagok közti méretbeli különbségek határozták meg az eltéréseket az országok között, akkor az irányt mutathat a jövőre nézve, mert eszerint a fiskális élénkítés a koronavírus-válságban nem csak a szereplők életben tartására elég, de jelentős hatást gyakorol a gazdasági aktivitásra is. Az MNB emellett felhívja a figyelmet a visszaesés ágazati predesztinációjára is, amelyre korábban mi is rávilágítottunk.

A szerkezeti adottságokon is sok múlik

Az ágazati hatásokról az MNB azt írja, hogy a járvány magyar gazdaságra kifejtett hatását növelte, hogy éppen azt a három terület érintette, amelyek a gazdasági növekedés jelentős részét adták az elmúlt években: a járműipart, a turizmust és a beruházásokat. "A magyar gazdaság erős kitettsége a járműiparban és a turizmusban előnyből hátránnyá változott a koronavírus-válság jellegéből fakadóan" - írják. Ezen felül a beruházásokat a bizonytalan gazdasági kilátások miatt általánosan elhalasztották. A jegybank megállapításai a következők:

1) Hazánkban a járműgyártás a gazdasági növekedés közel ötödét adta a 2013-2019 közötti időszakban, ezért annak leállása súlyos hatásokkal járt. Az óvatosabb fogyasztói magatartás mellett a nagy értékű fogyasztási cikkek kereslete visszaesett, valamint akadoztak a globális ellátási láncok, így különösen nagy volt az autóipari termelés visszaesése. A járványhelyzetben az újautó regisztrációk valamennyi nagy gyártó esetében 20-40 százalékkal csökkentek. Mindezek következtében a válság különösen súlyosan érintette azokat az államokat, például Kelet-Közép-Európában, ahol jelentős az ágazat szerepe: Magyarországon, Csehországban és Németországban a járműipar magas aránya miatt egyaránt 15-15 százalékkal esett vissza az ipari termelés az első félévben (3. ábra).

2) A turizmus súlya a kapcsolódó ágazatokkal együtt Magyarországon meghaladja a GDP 6 százalékát, így a nemzetközi vendégéjszakák 67 százalékos csökkenése az első félévben erőteljesen hozzájárult a kialakuló gazdasági visszaeséshez. Az első intézkedések egyikeként a kormányzatok általánosan a nemzetközi utasforgalom korlátozásával próbálták meg csökkenteni járvány terjedésének sebességét. Azokban az országokban, például a mediterrán gazdaságokban, ahol a turizmus szerepe számottevő, a kieső bevételek nagymértékben mérsékelték a GDP-t. A járványhelyzet azonban hosszabb távon is meghatározhatja a háztartások turisztikai szokásait, felértékelődik a bizalom, és a helyi desztinációk.

Ezt igazolják a turisztikai szervezetek számításai is, amelyek szerint a nemzetközi turizmus helyreállása 2024 előtt nem várható.

3) A GDP felhasználási oldalán az elmúlt 2 évben a beruházások adták a növekedés 75-80 százalékát, azonban a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben a vállalati és a lakossági beruházási döntéseket kivárás jellemezheti. A folyamatot az első félévben az állami beruházások sem tompították, ezért az egyik legfontosabb növekedési tényező, a legnagyobb visszahúzó tényezővé vált. A negatív hatáshoz hozzájárul, hogy a lakáspiaci ciklus is a tavalyi évben érhette el a maximumát.

A gazdaság jelentős zsugorodása ellenére a munkaerőpiacon nem jelentkeztek erősebb visszaesés jelei, a vállalatok inkább a ledolgozott munkaórák csökkentésével, részmunkaidős foglalkoztatással reagáltak a megváltozott körülményekre -írják. A hazai foglalkoztatás az áprilisi mélypontot követően júniusban és júliusban is emelkedést mutatott. 2020 júliusában a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak száma 4 millió 460 ezer fő volt, ami mindössze 65 ezer fővel alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az MNB szerint kedvező munkaerőpiaci helyzet és az általános hitelezési moratórium révén a háztartások fogyasztása relatíve kedvezően alakult nemzetközi összevetésben.

A második negyedév közepén a korlátozások fokozatos enyhítésével megjelentek a kilábalás jelei, azonban az elmúlt hónapokban a folyamat elakadt, ami a „V” alakú fellendülés helyett egy elnyújtott kilábalás forgatókönyvét valószínűsíti. Ebben a helyzetben éri hazánkat és Európát a járvány második hulláma - zárja a gazdasági helyzet értékelését az MNB.

