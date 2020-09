Debrecenben is elindul a mobiljegy a tömegközlekedésben

Elindítja a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a debreceni Közlekedési Mobiljegy szolgáltatását is, így már 7 megyei jogú városban, valamint a BKK, a GYSEV és a Volánbusz járatain érhető el applikáción keresztül a közösségi közlekedésben résztvevők számára a készpénzmentes, virológiai kockázatot csökkentő megoldás - közölte a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a DKV Zrt.

A Közlekedési Mobiljegy szolgáltatást Debrecenben 2020. október 1-én vezetik be, amely a városban a helyi járatokhoz (128 db autóbusz, 26 db trolibusz, 28 db villamos) kapcsolódóan biztosítja a menetjegy felhasználását és ellenőrzését. A debreceni menetjegy díjtermék megvásárolható a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és viszonteladói (Simple by OTP, VOXPAY) alkalmazásaiban is - közölték.

Az utasnak le kell töltenie mobiltelefonjára a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Közlekedési Mobiljegy, vagy valamelyik viszonteladó applikációját, ki kell választani Debrecen város nevét.

Érvényesítő matrica kerül elhelyezésre minden, a debreceni helyi közösségi személyszállításban résztvevő járművön, amelyet felszálláskor a mobiltelefonnal kötelezően be kell olvastatni, érvényesíteni. Az applikáción keresztül megvásárolt és érvényesített vonaljegy egyszeri utazásra használható fel. Az utazásra jogosító díjtermék érvényességének ellenőrzése a járművezető által szemrevételezéssel, a jegyellenőrök által az ellenőri készülékkel valósul meg.

A vonaljegy ára, valamint érvényességére, felhasználhatóságára és visszaváltására vonatkozó információk a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Üzletszabályzatában és annak részét képező Díjszabásban találhatók. A mobiljegy megvásárlásához, használatához és érvényességének igazolásához a felhasználó telefonján aktív adatkapcsolat szükséges.

Címlapkép: Getty Images