Itt a friss lista: ezekben az országokban a legjobb nyugdíjasnak lenni

A Natixis frissen publikált nyugdíjfelmérése szerint több tényező is negatívan hat a nyugdíjra gyűjtők és nyugdíjasok életére: az évek óta nulla közeli vagy negatív hozamkörnyezet, a rekord magas államadósság, recesszió, a jövedelmi egyenlőtlenség és a klímaváltozás is. Sőt, a koronavírus második hulláma még nagyobb veszélyt tartogat a munkanélküliség megugrása miatt– derül ki a tanulmányból. Jó hír, hogy még ezen veszélyek közepette is vannak olyan országok, ahol a nyugdíjasok jóléte garantált, de már előre lelőjünk a poént: Magyarország nincs a legjobbak között.