Kiderült, mekkora érvágást okozott a koronavírus-járvány a magyar autógyártásnak

A koronavírus-járvány miatti leállások és a termelés vártnál lassabb felfuttatása miatt durván 3,6 millió autóval kevesebb készült el az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban az év első hat hónapjában. Az Európai Autógyártók Szövetsége által publikált számokból azt is megtudhattuk, hogy a járvány jelentős kiesést okozott a magyar autógyártóknak is az év első felében. Jó hír viszont, hogy az elmúlt hónapok megfeszített munkájának és a globális kereslet élénkülésének köszönhetően már sokkal pozitívabban látják a jövőt az iparág meghatározó szereplői, mint korábban.

Többször írtunk már arról, hogy pokolian nehéz időszakban jelent meg teljesen váratlanul a koronavírus-járvány, amelynek megfékezése érdekében nagyon szigorú intézkedéseket hoztak a világ számos országában. Az autók iránt mutatkozó kereslet drámai csökkenése, a beszállítói láncok megszakadása és a termelő üzemek kényszerű bezárása alapjaiban rengette meg a „just in time”, „just in sequence” stratégiákra épülő autóipart.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) legfrissebb anyagában most elkészítette arra vonatkozó becslését, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az egyes országokban mekkora kiesést eredményezett a járvány az autógyártásba az év első hat hónapjában.

Számításaik szerint az Európai Unió 27 tagállamában és az Egyesült Királyságban durván 3,6 millió autóval kevesebb készült el az év első hat hónapjában, amely a teljes 2019-es gyártási szám közel 20 százalékát jelentette.

A kiesést döntően a nagy tavaszi leállások eredményezték, amelyek során hosszú hetekre felfüggesztették az autók előállítását szerte Európában, de a gyártás vártnál lassabb felfuttatása is szerepet játszott abban, hogy az év első felében sokkal kevesebb autó készült. Az egyes régiók között ugyanis jelentős különbségek voltak tapasztalhatók abban a tekintetben, hogy hogyan alakult a járművek iránti kereslet, míg Kínában egy V-alakú erős visszapattanás történt, addig Amerikában és az Európai Unióban egy sokkal lassabb visszaépülésnek lehettünk és lehetünk most is szemtanúi.

Az ACEA statisztikáiból természetesen az is kiderült, hogy az év első hat hónapjában

durván 95 ezer autóval kevesebb készült el Magyarországon a koronavírus miatt.

Ennek pedig azért van nagy jelentsége, mert az autógyártók hazai operációi soha nem szokták kiadni az évközi gyártási adataikat, így viszont képet kaphattunk arról, hogy mekkora kárt okozott a hazai ipar zászlóshajójának, vagyis az autóiparnak a járvány 2020 első felében. Érdemes egyébként ezt a számot perspektívába helyezni, tavaly a kecskeméti Mercedes-Benz (190 000), az esztergomi Suzuki (185 002), és a győri Audi (164 817) együttesen közel 540 ezer autót gyártott idehaza.

Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben az ACEA számai helytállóak, akkor hat hónap alatt a 2019-es teljes termelésnek durván 18 százaléka esett ki.

Felpörgött a gyártás – Optimistábbak a szereplők

A fentiek kapcsán ugyanakkor lényeges arról is beszélni, hogy a nyári hónapokban egymás után jelentették be a hazai üzemek, hogy sikerült visszatérniük a korábbi munkarendhez. Először június közepén az Audi jelezte, hogy ismét három műszakban termelnek Győrben, majd rá majdnem egy hónapra a Suzuki Magyarország adott hírt arról, hogy visszaálltak két műszakra Esztergomban. A sort a kecskeméti Mercedes-gyár zárta, ahol augusztus 1-én indult el ismét a három műszakos gyártás.

Az elmúlt hónapok megfeszített munkájának, az üzemek újranyitásának, a termelés fokozatos felfuttatásának köszönhetően mostanra pedig eljutottunk odáig, hogy az iparági szereplők többsége sokkal pozitívabban látja a jövőt, mint korábban.

Néhány hete a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) és a Portfolio közös szakmai online konferenciáján a résztvevők átfogó képet adtak arról, hogy várakozásaik szerint hogyan alakul majd a termelésük, értékesítésük felfutása az év hátralevő részében és melyek azok a pozitív jelek, amelyek valóban bizakodásra adhatnak okot.

Lőre Péter, az Audi Hungaria vállalati kommunikáció és kormánykapcsolatok vezetője elmondta, hogy az elmúlt időszakban a nemzetközi autópiacok élénkülése tapasztalható, kiemelten igaz ez Kínára, a világ legnagyobb autópiacára. Az autóeladások felfutásának köszönhetően pedig arra számít, hogy az Audi Hungaria nagyon jó második félévet fog tudni zárni.

Urbán László, a Magyar Suzuki vezérigazgató-helyettese szintén nagyon pozitívan nyilatkozott az augusztusi számoknak köszönhetően. Kiemelte, hogy a nagykereskedelmi értékesítése az Esztergomban gyártott autóknak 20 százalékkal növekedett a múlt hónapban az előző év azonos időszakához képest, a kiskereskedelmi eladások pedig nagyjából megegyeztek a 2019-ben elért számokkal Európában.

Christian Wolff, a kecskeméti Mercedes-Benz gyár igazgatója pedig korábban elmondta, hogy koronavírus-járvány okozta nehézségeket folyamatosan küzdi le a magyarországi üzem, ennek köszönhetően a gyártás egyre gyorsabban felpörög. Ezt a folyamatot segítette az is, hogy a hazai telephelyen megkezdődött a legújabb plug-in-hibrid hajtáslánccal szerelt CLA-k, a CLA 250 e Coupé és a CLA 250 e Shooting Brake gyártása.

Már senki nem számít drámai visszaesésre

Nem csak a hazai autógyártás meghatározó vezetői látják kedvezőbben a jövőt, szeptember eleji konferenciánkon sor került közönségszavazásra is, amelynek keretében az iparág szakértői is állást foglalhattak számos kiemelten fontos témában. Így többek között kiderült az is, hogy a Járműipar 2020 résztvevőinek fele véli úgy, hogy a koronavírus-járvány második hulláma

Kevesebb, mint 10 százalékkal veti majd vissza a járművek iránti keresletet az előttünk álló egy évben.

A szavazásban részt vevők 48,2 százaléka vélte úgy, hogy 10 százaléknál nagyobb visszaesés következhet be és durván 2 százaléka gondolta úgy, hogy visszaesés helyett növekedni fog a járművek iránti kereslet.

Mindez különösen annak fényében pozitív, hogy az ACEA várakozásai szerint idén mintegy 25 százalékkal zuhan majd az új autók értékesítés az Európai Unióban.



Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images