Személyeskedés, kiabálás, sértegetés, káosz - ilyen elnökjelölti vitát még sosem láttunk Amerikában

Amerikai idő szerint szeptember 29-én este 9-kor, azaz ma csap össze első alkalommal a republikánus Donald Trump, és demokrata ellenfele, Obama egykori alelnöke, Joe Biden. A vitát Ohióban, Clevelandben rendezik meg a Case Western Reserve Egyetemen, és a várakozások szerint nagy nézettségnek örvend majd. Az elnökjelölti vita egyáltalán nem számít formaságnak, a jelentősége óriási - korábban az elnökválasztások során rendkívül ritka volt, hogy a két jelöltnek ennyire eltérő volt a világlátása, és a kampány ennyire negatív és ellenséges attitűdöket mutatott volna.

Az esemény moderátora a Fox News riportere, Chris Wallace lesz. Bár a Fox Trump bázisának fő igazodási pontja, és a jobboldali médium is republikánus oldalra hajlik, Wallaceról ez már nem modható el, személyesen a riporternek ugyanis volt már nézeteltérése az elnökkel. A vita másfél órán át zajlik, és az alábbi témákat tárgyalják ki:

Trump és Biden szakmai életpályája,

Legfelsőbb Bíróság,

koronavírus-válság,

faji tüntetések,

a választás lebonyolíthatósága,

gazdaság.

A fenti pontokban a jelöltek gyökeresen ellentétes véleményt képviselnek - például a faji tüntetéseket Trump többször elítélte, az agresszív tüntetőket rendbontónak titulálta és a hadsereg bevetését is kilátásba helyezte, Biden viszont kifejezte szimpátiáját a mozgalom mellett, és nem annak agresszív szárnyát helyezte a kommunikáció középpontjába. A gazdaság terén is jelentős ellentétek húzódnak a felek között: Biden inkább a szociáldemokrácia egyfajta amerikai változatát emelte be programjába, addig Trump erőteljesen liberális gazdaságpolitikai víziót mutat. A választással kapcsolatos vitapont is fontos lesz, az elnök ugyanis több ízben nyilvánvalóvá tette, hogy a levélszavazatokkal a demokraták el akarják csalni a választást, és ezzel már gyakorlatilag előre megkérdőjelezi az eredmények hitelességét, a demokraták pedig emiatt attól tartanak, hogy Trump nem fogja békés úton átadni a hatalmat.

Inkább Bidennek van félnivalója

Donald Trumpról általánosan elmondható, hogy jó a vitakészsége, Joe Bidenre viszont mindez nem igaz. Az elemzők emiatt arra számítanak, hogy az agresszíven vitázó, a másik szavába vágó, személyeskedő Trumppal szemben a halk, szavaiba belezavarodó Biden nem tudja felvenni a versenyt a vitán. Személyeskedésre alighanem lesz példa bőven: Trump például Bident következetesen Sleepy Joe-nak nevezi, és kampánya középpontjába a demokrata jelölt mentális képességeit és korát (77) emelte, Biden pedig szintén erőteljes negatív kampányt folytatott Trumppal szemben.

Mindezek miatt alighanem olyan kiélezett, feszült és indulatos vitára készülhetünk, amire már nagyon régen volt példa az Egyesült Államok történetében.

Egyébként az is kérdéses volt, hogy a vitát megrendezik-e. Többször felmerült, hogy a koronavírus miatt el kell halasztani a vitát, és Nancy Pelosi prominens demokrata politikus, a Kongresszus Képviselőházának elnöke nem is szerette volna, ha Biden vitázik Trumppal. Indoklásként ő nem a koronavírusra hivatkozott, hanem szerinte egyszerűen Bidennek nem szabad legitimálnia Trumpot azzal, hogy egy asztalhoz ült vele. Okkal sejthetjük, hogy Pelosi szerette volna Bident megvédeni a vereségtől a vitán, az érvelés azonban már önmagában jól mutatja, mennyire pattanásig feszült a hangulat a felek között.

Mire érdemes figyelni a vita során?

A vitán biztosan előkelő szerep jut majd Trump adóügyeinek, amely szerint a republikánus elnök csak minimális összegű adót fizetett az elmúlt években. Trump adóügyei már a 2016-os választáson is felmerültek, Hillary Clinton, akkori demokrata jelölt felvetésére, mely szerint Trump azért titkolja az adóügyeit, mert vélhetően nem fizetett adót, a republikánus jelölt annyit válaszolt: "ebben az esetben nagyon okos vagyok". Alighanem most is valamilyen hasonló válaszra számíthatunk majd, a híreket ugyanis Trump egyszerűen "fake news"-nak titulálta. A másik oldalon biztosan előkerül Kína és Biden fiának ázsiai üzletei, ez a terep ugyanis Trump egyik erősségének számít (valószínűleg nem véletlenül újította fel Trump a választás előtt a Kínával szembeni konfliktusokat). Trump emellett biztosan megkapja majd a kérdést, hogy elfogadja-e a választási eredményeket, ha veszít, erre ugyanis nem adott még konkrét választ. A konezrvatív Amy Coney Barrett legfelső bírósági kinevezése is szóba kerül majd, ezzel ugyanis konzervatív többség van a testületben.

Ami a piacokat illeti, az első elnökválasztási vita után általában nem jellemző, hogy a tőzsdék gyorsan reagálnak, de mint azt fent írtuk, a jelenlegi vita semmilyen szempontból nem tekinthető szokványosnak. A piacok egyébként Trump-győzelemnek örülnének jobban, ehhez kétség sem fér, az elnök adócsökkentéseivel az előző ciklusban megágyazott a túlfűtött gazdaságnak és a szárnyaló részvénypiacoknak, és minden bizonnyal ezt a politikát folytatná a továbbiakban is. Bár Joe Biden adóemeléseket ígér, alighanem az ő ma esti győzelme (az amerikai politikai elemzők általában győztest hirdetnek a vita után) sem hozna korrekciót, mint ahogy a megválasztása sem feltétlenül, hiszen a koronavírus-válságban a kormányzat feladata a vállalatok terheinek mérséklése. Ezen a téren a baloldali demokraták egyébként sokkal nagyvonalúbbak voltak, mint a republikánusok - a Képviselőházban a demokraták 3000 milliárd dolláros második körös csomagot fogadtak el, Trump azonban "csak" 1000 milliárdot akart a gazdaságba injekciózni az első gigacsomag után. A megegyezés végül elmaradt, és ennek jelentős gazdasági ára lesz - alighanem ez is szóba kerül a vitán.

Egyelőre Bidennek áll a zászló

Joe Biden távolmaradása a vitától teljesen racionális döntés lett volna. A jelenlegi felmérések szerint Joe Biden magabiztosan megverné Trumpot a választáson - persze csak ha semmi rendkívüli nem történik addig. Ilyen lehet a mai vita is, ahol Trump elbizonytalaníthatja a billegő szavazókat azzal, ha egyértelműen felülkerekedik Bidenen. Az esélyekről itt írtunk részletesen.

A mai vitát két másik követi még, így a jelölteknek lesz még lehetőségük bizonyítani, ha a mai alkalom valamelyik fél számára rosszul sikerülne. A következő alkalom október 15-én lesz, az utolsó pedig 22-én. Ezen kívül a két elnökjelölt, a republikánus Mike Pence jelenlegi alelnök, és Kamala Harris demokrata alelnök-jelölt október 7-én vitázik. A választást november 3-án tartják.

A mai vita magyar idő szerint hajnali 3-kor kezdődik, az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

