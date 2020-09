Több milliárd háztartási eszköz várja teljesen védtelenül, hogy hackerek áldozatává váljon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több milliárd internethez csatlakoztatott okoseszköz működik a világon és sajnos nagy részükről nem mondható el az, hogy megfelelő védelemmel rendelkeznének a hackertámadásokkal szemben. Nemcsak arról van szó, hogy egy kiberbűnöző például egy zsarolóvírussal meg tudja bénítani a kávéfőzőnket vagy a tévénket, hanem az is lehet, hogy egy védtelen okoseszközön keresztül hozzáférnek hackerek az otthoni hálózatunkhoz és ezen keresztül akár érzékeny pénzügyi adatainkhoz is. A gyártók és a felhasználók is óvatlanok sajnos, ha az okoseszközök védelméről van szó, pedig többet is lehetne tenni azért, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe.