Visszaszólt az uniós biztos Orbán Viktornak és kiderült pár részlet a kritikus jogállamisági jelentésről is

Pontosan tudom, hogy milyen volt jogállamiság nélkül a kommunista Csehszlovákiában élni, sosem támadtam a magyar embereket, sőt, minden elismerésem az övék a döntéseikért; a demokrácia pedig azt jelenti, hogy a kormányok cselekedeteit igenis lehet bírálni, mert senki sem állhat a kritikák felett – lényegében ezekkel a mondatokkal vágott vissza Vera Jourová, a jogállamisági jelentésért felelős uniós biztos Orbán Viktor magyar kormányfőnek, aki a minap Jourová lemondását követelte. A Politicónak a jogállami terület mindkét illetékes uniós biztosa nyilatkozott és a lap betekintést nyert a ma nyilvánosságra kerülő első jogállamisági jelentésbe is. Ez Magyarország kapcsán a bírósági rendszer függetlenségének sérülését, illetve a médiapiaci viszonyokat fokozott kritikával illeti.

Ma hozza nyilvánosságra minden tagállamra kiterjedő első jogállamisági jelentését az Európai Bizottság, amely minden tagállamban négy területet vizsgál majd (igazságszolgáltatási rendszer függetlensége, fékek és ellensúlyok rendszere, korrupció elleni küzdelem, média sokszínűsége és kisebbségek védelme). A jelentés előtt nagy feszültség támadt a 2 éve jogállamisági eljárás alatt álló Magyarország, illetve a Bizottság között, mivel múlt pénteken néhány erős üzenetet már előzetesen megfogalmazott a magyar jogállamiság, illetve demokrácia helyzetéről Vera Jourová egy német interjúban.

Erre hivatkozva, a magyar embereket sértő kijelentések miatt azonnali lemondásra szólította fel Jourovát Varga Judit igazságügyi miniszter, majd Orbán Viktor is, de tegnap határozottan megvédte őt a Bizottság elnöke, így várhatóan a posztján marad. Ma délben Didier Reynders másik uniós biztossal együtt ők mutatják be a jelentéseket Brüsszelben.

Ezek apropóján adtak rövid interjút a Politicónak, és közben a lap betekintést nyert a jelentés tartalmába is. Ez alapján kiderült, hogy minden tagállamban vannak bajok a négy fenti terület valamelyikén, bizonyos országokban több területen is baj van és néhány országot név szerint is megnevezett a lap.

