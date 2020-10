Állítólag azért nem működik a legmodernebb járványkórház Magyarországon, mert nincs elég orvos és ápoló

Nincsenek betegek a kiskunhalasi járványkórházban, mert nincs elég orvos és ápoló - állítja Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője.

Azért nincsenek covidos betegek a legmodernebb orvostechnikai felszereléssel rendelkező, erre kijelölt járványkórházban, mert nincs elég ápoló és orvos, akit eddig át lehetett volna oda vezényelni

- állítja a politikus Facebook-bejegyzésében, aki úgy tudja, ma dönt dönt az operatív törzs az alföldi régióból történő orvosátvezénylésről.

A járványkórház téliesítése megoldható, a kiskunhalasi járványkórház igazgatója szerint a kórházban fűtés van, és a betegellátásnak sincs akadálya most és télen sem a sokmilliárdért épült konténerkórházban. A kórház tetején levő légtechnikai (fűtés-hűtés) csöveket kell majd megvédeni a nagy mennyiségű hótól, illetve az extrém fagytól. Előbbitől azért, mert a hó súlya eltörheti, az utóbbitól pedig, hogy ne repedjenek meg a csövek. Ettől még most is és egész télen is elvileg működik a betegellátás.

