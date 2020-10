Gulyás Gergely: Egyelőre nincs döntés az orvosi bérekről, de jelentős emelést tervezünk

A szeptember elsejei ugrásszerű fertőzésszám megállt, hosszabb ideje napi 600-1000 fő közötti az új fertőzésszám - sugallta a tájékoztató elején a kedvező helyzetet Gulyás Gergely. Ezzel Magyarország az európai középmezőnybe tartozik, az elhunytak számát tekintve pedig az egyik legjobb védekezést teljesíti az ország - jegyezte meg. Jelenleg a reprodukációs ráta 1 körül van, és azért, hogy tovább csökkenjen, továbbra is a már meghozott szabályokat folytatni kell, ezért a határzárat 1 hónappal meghosszabbították.

Továbbra is kulcsfontosságú a maszkviselési szabályok betartása, a látogatási tilalom fenntartása, az iskolai lázmérés is megkezdődött, és az influenza védőoltás beadhatósága is megkezdődik október második felétől a lakosságnak - jelezte Gulyás. Szentkirályi Alexandra később jelezte, hogy az egészségügyben már közel 40 ezer ember megkapta.

A kormány szerint a legfontosabb szám a foglalkoztatási szám, 4,5 millió fő feletti, alig marad el a korábbi csúcstól, ami örvendetes, de közben tudjuk, hogy sok cég van bajban, azaz a helyzet továbbra sem könnyű, de a munkahelyeket sikerült megvédeni.

A múlt héten ismertette Varga Mihály pénzügyminiszter az idei évi várt recessziós mértéket, azóta nincs frissebb előrejelzés – jelezte, így tehát várhatóan 5-6%-os lesz az idei évi átlagos visszaesés mértéke.