Mától új világ van a hazai adózásban

Mérföldkőhöz érkezett a feketegazdaság elleni küzdelem egyik legfontosabb eszköze, az online számla. Mától ugyanis már szankcionál az adóhivatal, ha az érintett vállalkozás elmulasztotta regisztrálni magát az online számla rendszerben.

Mától mintegy egymillió vállalkozás valamennyi egymás közötti ügyletének számlaadatait látja az adóhivatal. Tegnap ugyanis lejárt a szankciómentes időszak, most már minden érintettnek regisztrálnia kellett az online számla rendszerben. (A nem teljesített adatszolgáltatások esetén, számlánként mától akár 500 ezer forintos mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság az adózó felé.)

Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkártól tudjuk, hogy május végén még csak 420 ezer vállalkozás szerepelt ebben a nyilvántartásban, keddig viszont már 940 ezren regisztráltak a rendszerben. Emlékezetes, a Pénzügyminisztérium a koronavírus-járványra tekintettel, a vállalkozók zökkenőmentes átállása érdekében döntött a július 1-től szeptember 30-ig tartó szankciómentes-időszakról, amelynek egyetlen feltétele volt: a regisztráció.

Az online számla rendszerének első lépcsője 2018. július elsején élesedett, akkor még csak a 100 ezer forint feletti áfatartamú számlákat látta az adóhivatal. A következő lépcső idén július elsején jött el, amikor az áfa értékhatárától függetlenül minden számlát be kellett küldeni a NAV-hoz. És a mai nap a harmadik lépcsőfok, amikor is a szankciómentes időszaknak vége szakad.

Vagyis a NAV online számla jelentésben,

valós időben, automatizáltan kell adatot szolgáltatni a magyar adóalany vevők felé kiállított számlákról, függetlenül az áthárított áfa értékétől.

Már azt is tudjuk, hogy mi lesz a következő lépcső. 2021 januárjától ugyanis már minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja majd az adóhivatal, de itt is lesz egy három hónapos szankciómentes időszak március végéig. A kockázatelemzők szeptember elején hétköznaponként átlagosan több mint egymillió számla adatait dolgozták fel, a lakossági számlák láthatóvá tételével jövőre a beérkező számlák száma jelentősen nőni fog. Az online számla kiterjesztése Izer Norbert szerint a legnagyobb horderejű lépés a feketegazdaság elleni küzdelemben, hiszen ezáltal jövőre a revizoroknak szinte az összes kontrolladat rendelkezésére áll majd az áfabevallások valóságtartalmának vizsgálata során.

Az államtitkár a napokban az MTI-nek azt is elmondta, hogy szeptember 30-a után emiatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kockázatelemzőinek lényegesen több adat áll majd a rendelkezésre. Október 1-től a gazdálkodók közti relációkban már minden vállalkozóét, még az áfában alanyi mentességet választókét is látni fogja.

Van jelentősége

Az online számlázás nemcsak a feketegazdaság elleni küzdelem miatt válik a magyar adózási történelem mérföldkövévé, hanem azért is, mert segít a vállalkozások egyik legbonyolultabb bevallásának az elkésztésében - hangsúlyozta. Izer Norbert felidézte, hogy éppen hétfőn döntött a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs a részletszabályokról, így 2021. második félévétől mintegy félmillió vállalkozás részére a NAV elkészíti az áfa-bevallás tervezetét. Ez a segítő-támogató szolgáltatás, amelynek a lehetőségét az online számlázás teremti meg, példaértékű modellé válhat jövőre az Európai Unióban is - tette hozzá az államtitkár.

És azt sem szabad elfelejteni, hogy az online számla rendszerének látványos eredményei voltak már eddig is, ha a fő számokat nézzük. Az áfarés (az áfakötelezettség és a ténylegesen beszedett áfa közötti különbség, jelen esetben a teljes áfaalapra vetítve) 2018-ban 8,4%-ra csökkent a 2017-es 13,5%-ról, és a Bizottság becslése szerint 2019-ben ez az érték 6,6%-ra csökkenhetett tovább.

EZZEL 2018-BAN MAGYARORSZÁGON CSÖKKENT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ ÁFARÉS, 5,1 SZÁZALÉKPONTTAL.

Címlapkép: Varga Mihály pénzügyminiszter (b) gratulál (a koronavírus-járvány miatt szükséges távolságtartással) a családokért felelős tárca nélküli miniszterré kinevezett Novák Katalinnak az eskütétele után az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. szeptember 21-én. Mögöttük Orbán Viktor miniszterelnök (j3) és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes (b2). Forrása: MTI/Koszticsák Szilárd