Orbán Viktor hétvégén az orvosbérek hatalmas emeléséről egyeztet

A hétvégén Orbán Viktor miniszterelnökkel egyeztet a Magyar Orvosi Kamara elnöksége az orvosok béremeléséről - tudta meg a Medical Online. Közben az is kiszivárgott, hogy milyen ütemezésben valósulhat meg az emelés.

Béremelés az egészségügyben - Mi lesz így a magánszolgáltatókkal?

Szerdán érkezett a hír, hogy a kormány az orvosi bérek megduplázására készül, megfogadva a MOK korábbi javaslatát. Később a Magyar Nemzet már arról írt, hogy ennek ütemezése három lépésben történne: 2021. január 1-jétől nyolcvan, a következő két évben pedig újabb húsz-húsz százalékkal nőnének a bérek.

A kamara a lap érdeklődésére azt írta, hogy üdvözlik a kormányzat orvosi bérek és a hálapénz büntetőjogi rendezése iránti elkötelezettségét, ugyanakkor a hírt kizárólag a pontos részletek ismeretében tudják érdemben kommentálni. A lap úgy tudja, Orbán Viktor miniszterelnök személyesen kérte a kormányülés elején, hogy vegyék napirendre a Magyar Orvosi Kamara javaslatát a béremelésről, valamint a büntető törvénykönyv (Btk.) módosítására vonatkozó javaslatait. Utóbbira azért van szükség, mert a kamara a hálapénz elfogadását és egy bizonyos összeg felett a hálapénzfizetést is büntetőjogilag szankcionálná.

Csütörtöki cikkében már azt írta a Magyar Nemzet, hogy Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Pintér Sándor belügyminiszter és Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke ma délelőtt megkezdték a tárgyalásokat az orvosok radikális béremeléséről.

A Medical Online szakportál pedig arról számolt be csütörtökön, hogy

a hétvégén pedig további megbeszélések zajlanak majd a kamara vezetősége ésOrbán Viktorminiszterelnök között.

Gulyás Gergely tárcavezető a csütörtöki Kormányinfón megerősítette, hogy az orvosi bérek emelésére készül a kormány, azonban döntés a tegnapi kormányülésen nem született, de a kamara javaslatcsomagjára tárgyalási alapként tekintenek. A kormány azzal számol, hogy a költségvetés számára több százmilliárdos kiadást jelent majd ez a tétel, bár a jövő évi költségvetés kapcsán egyelőre sok a bizonytalanság.

A Belügyminisztérium készítette az előterjesztést

A Portfolio információi szerint a béremelésről szóló javaslat a Belügyminisztériumban készült. Ezzel cseng össze a Népszava mai cikke is, miszerint a nyáron Pintér Sándor belügyminiszter hozta létre az egészségügyi bérek rendezését előkészítő munkacsoportot, amit Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke vezetett. A bizottság, amelynek tagja volt mások mellett Ónodi-Szűcs Zoltán az előző ciklus egészségügyért felelős államtitkára, Szentes Tamás, a Szent Margit kórház igazgatója és Takács Tibor rendőr vezérőrnagy, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatója is.

A bizottság által készített javaslatot már június végén át is adta a testület Pintér Sándornak. A dokumentum akkor az orvosi bérek több lépcsős rendezésére, a hálapénz rendszer kivezetésére, valamint egységes jogviszonyú foglalkoztatásra tett javaslatot a belügyminiszternek. A lap érdeklődésére a MOK megerősítette, hogy a múlt héten a köztestület elnöksége lényegében azonos tartalmú, de részletesebb javaslatot küldött Pintér Sándor belügyminiszter számára. Vélhetően ez került előterjesztés formájában most a szerdai kormányülés elé.

A Népszava pontosan idézi a nyáron felállított bizottság megállapításait. Ezek szerint a jövőben az elvárt béremelés mellett – a bizottság szerint – generálisan megtiltható lenne a hálapénz elfogadása, és a beteg elégedettségét csak egy-egy kis összegű ajándékkal ( könyvvel, csokoládéval, kávéval) fejezhetné ki. Kitértek arra is, hogy a szülész orvos megválasztását, külön szobát, komfortosabb elhelyezést, vagy a főorvos figyelmét is hálapénzzel „szokás” megfizetni a mostani rendszerben. Ennek kiváltására úgynevezett kiegészítő díj bevezetését javasolta a bizottság. Továbbá azt is, hogy átláthatóan és egyértelműen szabályozzák a betegutakat. Ha tisztázott, jól szabályozott eljárásrendek vannak, és ezen szabályok érvényesülését az ellátók nem tudják személyes érdekből sem befolyásolni, nincs miért hálapénzt fizetni nekik.

"Fontos változás lenne az új orvosi foglalkoztatási forma, az úgynevezett „önálló jogállás” bevezetése, amely egyértelműen támogatná a közellátást. Például lehetővé tenné, hogy a rendesen megfizetett orvosoknak csak ellátási érdekből engedélyezzenek másodállást. A magánszférában pedig csak külön hatósági és a főállás vezetőjének engedélyével vállalhatnának plusz munkát az érintettek" - írta a Népszava.

Az új jogállás bevezetésével párhuzamosan megoldanák azt is, hogy az emelt bér foglalkoztatási formától függetlenül eljusson azokhoz, akik a gyógyító munkát végzik.

Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán