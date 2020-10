Koronavírus: Joe Biden imádkozik Trump egészségéért

Joe Biden demokrata elnökjelölt ma délutáni tweetjében kívánt gyors felépülést republikánus ellenfelének, Donald Trump elnöknek. A jelölt azt írta posztjában, hogy felesége és ő imádkozni fog az elnök és családja egészségéért és biztonságáért.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

A demokrata elnökjelölt ezt megelőző tweetjében még az elnököt szidta, szerinte ugyanis az elhibázott intézkedései miatt halt meg 200 ezernél is több ember az országban.

Donald Trump will do everything he can to distract from the fact that because of his failed COVID-19 response:- Over 200,000 Americans have died- 26 million are on unemployment- 1 in 6 small businesses risk permanent closureWe can’t let him.