Koronavírus Magyarországon: több beteg lehet kórházban, mint az adatokból látszik

Több koronavírusos beteg lehet kórházban Magyarországon annál, mint amit a hivatalos adatok mutatnak, azonban egy részük még vár a tesztjének az eredményére – értesült a Portfolio névtelenségüket kérő forrásoktól. A napi hivatalos adatok a teszttel megerősített eseteket mutatják, amely szerint most 740 beteg van kórházban , azonban egyre többen kerülnek teszt nélkül kórházba, olyannyira lelassult a tesztelés az országban. Az elmúlt hetekben sokszor hallhattuk, hogy egy koronavírusos beteg meggyógyult otthon, mire megérkezett a tesztjének az eredménye, azonban számos példa van a betegség súlyosbodására is a fertőzés igazolása előtt.

Magyarország már hetek óta a tesztkapacitások korlátjához érkezett. Vagyis arról van szó, hogy nem tud több tesztet végezni, mint napi 10-12 ezer darab, a heti kapacitás 70 ezer környékén mozog. Ennél azonban sokkal gyorsabban terjedhet a járvány, amit mutat, hogy vannak olyan koronavírus-gyanús esetek, akiknek 3-4 napot is kell várniuk a tesztelésre (a mentőkre), és ugyanennyi időbe kerül az eredmény megérkezése (laborkapacitási korlát) is. Éppen ezért gyakran hallhattuk, hogy a beteg meggyógyult otthon, mire megérkezett a sok esetben pozitív eredménye.

Arról azonban sokkal kevesebbet lehetett hallani, hogy mi történik azokkal, akiknek rosszabbra fordul az állapotuk. Sajnos ilyenek is vannak, ők pedig úgy kerülnek be a kórházba, hogy még nincs pozitív PCR-tesztjük, így nem is kerülnek be a napi statisztikába a kórházi felvételük időpontjában.

Forrásainktól úgy értesültünk, hogy az elmúlt időszakban több kórházba is egyre több olyan koronavírus-gyanús beteg érkezik, akiknek még a felvétel időpontjában nincs meg a PCR-tesztjük eredménye. Olyanok is voltak, akiktől még nem is vették le a mintát, így azt a kórházban teszik meg.

Ezeket az eseteket is úgy el kell különíteni, mintha koronavírusos betegek lennének, hiszen ugyanúgy fertőzhetnek, mint a bizonyított esetek. Egy részüknél, akiknél csak gyanítható a fertőzés, speciális osztályokon tartják, akiknél viszont nagyon valószínű a fertőzés, azoknak az esetében előfordul, hogy PCR-teszt nélkül is COVID-osztályokon kezelik.

Megkérdeztük az Operatív Törzset, hogy van-e jelenleg olyan beteg kórházban, aki koronavírus-gyanúval került be, de még nem diagnosztizálták (erősítették meg PCR-teszttel a gyanút), de COVID-osztályon/kórházi karanténban kezelik. Azt is megkérdeztük, hogy ha van, akkor hány ilyen esetről lehet szó. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

A tesztkapacitások korlátjának az elérése tehát nem csak az esetszámokat – és így a járvány terjedésének nyomon követését – befolyásolta negatívan, hanem a középsúlyos és súlyosabb esetek detektálása is a kórházakra marad egyes esetekben.

Vélhetően az eljárásrendet is azért módosították Magyarországon, hogy ne kelljen az enyhe tünetes fertőzöttek szűrésére kapacitásokat fordítani, őket a háziorvos teszt nélkül is koronavírus-fertőzöttnek nyilváníthatja, akik a gyógyulásig otthonukban maradnak. Ezeknek az eseteknek a számát nem tudjuk, hiszen nem közli az Operatív Törzs, illetve forrásunk szerint a napi koronavírus-jelentésben sincsenek benne. Erre is rákérdeztünk a törzsnél, akiktől várjuk a választ. A helyzetet bonyolítja, hogy számos cég csak negatív teszteredmény ellenében engedi vissza a (korábban valószínűsíthetően) fertőzött dolgozóikat, ilyennel azonban nem rendelkeznek azok, akiken nem is végeztek tesztet (hiszen hivatalosan pozitív eredményük sem volt).

A tesztkapacitások korlátjának eléréséről és a magyarországi járványadatok bizonytalanságáról több cikkben írtunk, legutóbb pedig bemutattuk, hogy az indokoltnál úgy tűnik, hogy kevesen kerülnek kórházba annak ellenére is, hogy a betegség utat tört magának az idősebbek felé.

A helyzetet bonyolítja, hogy kórházba ugyan viszonylag kevesen kerülnek, de a halálozás már megemelkedett. Könnyen lehet tehát, hogy minden pillanatban több koronavírus-fertőzött van kórházban, mint a hivatalos adatok mutatják, csak még nincs meg a teszteredményük. Ez pedig újabb megerősítés arra vonatkozóan, hogy túlságosan későn kerülhetnek kórházba egyes esetek.

Mindezek tükrében kifejezetten fontos lenne, hogy Magyarország

minél többet teszteljen (jelentősen emelni kell a tesztkapacitásokat és a tesztelendők körét),

a tesztek gyorsan elkészüljenek,

és a detektált estek közül az erős szimptómákat mutatók megfelelő kezelésben részesüljenek.

Ideje lenne átállni arról a tesztelési gyakorlatról, amelyet ma már szinte csak az afrikai és dél-amerikai országok végeznek, ez ugyanis alacsony tesztszámot és szűk merítést eredményez. A legtöbb európai ország mindenkit tesztel, akinek tünetet vannak, de egyre több olyan ország van, amely azokat is ingyenesen teszteli, akiknek nincsenek tünetei és nem kontaktszemélyek.

