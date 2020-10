Koronavírusos lett Donald Trump és felesége

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, Donald Trump egyik közeli tanácsadójának, Hope Hicksnek pozitív lett a koronavírus-tesztje, ezért az amerikai elnök és felesége karanténba vonult, hogy ott várják meg a tesztjeik eredményét.

A jelek szerint nem kellett sokat várnia erre az amerikai elnöknek, Washingtonban ugyanis Donald Trump bejelentette:

Pozitív lett a koronavírus-tesztje mindkettőjüknek.

Az Egyesült Államok elönke Twitteren is megosztotta a hírt, ahol a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy együtt túl lesznek ezen a megpróbáltatáson.

Tonight, and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! @FLOTUS