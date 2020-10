Íme a legfrissebb információk: minden, amit Trump koronavírus-fertőzéséről tudni kell

Donald Trump amerikai elnök egy katonai kórházban van szombaton, miután pénteken kimutatták nála a koronavírus-fertőzést. Az elnök egy különleges kezelést kap egy olyan - kísérleti fázisban levő - szerrel, amelyet enyhe tüneteket mutató koronavírus-fertőzötteken alkalmaznak. A legfrissebb fejleményeket a Reuters gyűjtötte össze, ezt szemlézzük az alábbiakban.

A diagnózis után nagyjából 17 órával Trump lassú léptekkel kisétált a Fehér Házból, ahonnan egy helikopter szállította a Walter Reed kórházba, Marylandbe. Maszkot viselt, öltönyben volt, de a riportereknek nem válaszolt.

Az elnök Twitter-videóban is bejelentkezett, ahol azt mondta, jól érzi magát, de kórházba megy, hogy minden rendben legyen. A videón az elnök levertnek tűnt, és a környezete is fáradtnak, levertnek látta őt már a diagnózisa előtt a kiszivárgott információk szerint.

Kayleigh McEnany, a Fehér Ház sajtóreferense elmondta, hogy a következő napokban az elnök a kórházból dolgozik majd. A kórház környékén az elnök több támogatója is megjelent, sokan fejezték ki jókívánságaikat neki, például ellenfele, Joe Biden, de a kínai elnök, Hszi Csin-ping is. A Twitter időközben jelezte, hogy az elnök halálát kívánó tweeteket le fogja tiltani.

Trump 74 éves, enyhén túlsúlyos, így a fokozottan veszélyeztetett kategóriába tartozik. Az elnök általánosan jó egészségi állapotnak örvend, testmozgást viszont nem végez, és egészségtelenül táplálkozik - írja a lap. Az eddigi jelentések szerint alacsony láza van. A Fehér Ház orvosa, Sean P. Conley azt közölte, hogy az elnök jól van, nem kellett neki oxigént adni, és a többi gyógyszer mellett Remdesivirt kapott. Trump még a kórházból is tweetelt, posztjában azt írta, jól van.

Trumpot az elnökválasztási kampány kényes szakaszában érte a betegség, nem sokkal az első elnökjelölti vita után. Demokrata ellenfele, Joe Biden többször kritizálta Trumpot, szerinte az elnök nem kezelte jól a járványt, ezért halt meg az Egyesült Államokban 200 ezer beteg. Az elnököt többen is támadták elhibázott járványkezelése és felelőtlen kijelentései miatt.

Trump mellett több republikánus politikus és tanácsadó is megfertőződött, például Kellyanne Conway, a Fehér Ház egykori szenior tanácsadója, Mike Lee és Thom Tillis republikánus szenátorok. Mike Pence alelnök koronavírus-tesztje viszont negatív lett, így részt vehet az október 7-i alelnökjelölti vitán, ahol Kamala Harris demokrata alelnök-jelölttel vitáznak majd (az eseményről élőben tudósítunk).

A Reuters emlékeztet, hogy a republikánus kampánystáb elhalasztotta Trump kampányeseményeit a 31 nap múlva esedékes elnökválasztási kampányban. Joe Biden, demokrata elnökjelölt felhagyott a Trumpot támadó üzeneteivel, de folytatja kampányát. Tegnapi michigani eseményén sokkal visszafogott hangnemben fogalmazott, nem támadta Trumpot, megpróbált nemzeti egységet mutatni.

Biden a kampányeseményen is elmondta, hogy imádkozik az elnök egészségéért, de óvatos kritikát is megfogalmazott, amiért Trump kigúnyolta őt gyakori maszkviseléséért. Biden az eseményen is maszkban szónokolt. Amennyiben Trump nem tudja betölteni feladatait, a republikánus jelölő-bizottságnak új jelöltet kell választania, de sok választólapon már nem tudják lecserélni a jelölt nevét, és már legalább 2,9 millió amerikai leadta a voksát.

Címlapkép: Getty Images