Kiszivárgott: "nagyon aggasztóak" Trump koronavírusos tünetei, a következő 48 óra kritikus fontosságú

Egyelőre annyit tudunk, hogy Trump magyar idő szerint péntek hajnalban vonult karanténba, mert az egyik közeli munkatársának pozitív lett a koronavírus tesztje, aztán péntek reggel maga Trump jelentette be, hogy neki és feleségének is szintén pozitív lett a tesztje. A szombati sajtótájékoztatón már az derült ki, hogy Trump pénteken köhögött és belázasodott, de nem voltak légzési nehézségei és péntek estére már lement neki a láza, illetve 24 órája már lázmentes. Azt is tudjuk a tájékoztató alapján, hogy mind a keringési rendszere, mind a veséi hibátlanul működnek, és továbbra sincs szüksége oxigénre.

Az orvosi csapat egyik nyilatkozója szerint azt mondta neki Trump, hogy úgy érzi magát, hogy ki tudna innen sétálni, és részben ez alapján Sean Conley, a Fehér Ház orvosa a sajtótájékoztatón nagyon optimista hangvételben nyilatkozott Trump állapotáról és azt igyekezett érzékeltetni, hogy az elnök összességében jól van.

A fentiektől gyökeresen eltér az, amiről a Reuters és a CNN ír a Trump állapotára szintén rálátó forrás alapján. A Reuters egyáltalán nem jelzi, hogy ki a forrás, a CNN csak annyit ír, hogy a Fehér Házba akkreditált riportereknek beszélt azután, hogy lement a sajtótájékoztató, tehát az elnöki hivatalból lehet valaki. És ez a forrás úgy fogalmazott, hogy

Trump utóbbi 24 órában mutatott tünetei „nagyon aggasztóak” és a következő 48 óra kritikus fontosságú lesz a kilátások tekintetében.

Sőt, a New York Times szombat este olyan értesülést közölt két forrására hivatkozva, hogy Trumpnak igenis voltak tegnap légzési nehézségei, csökkent a szervezetének oxigénszintje és ezután kapott oxigént is, majd beszállították a kórházba.

A koronavírus szempontjából kockázatos csoportba tartozó 74 éves, túlsúlyos Trumpot részben elővigyázatosságból, részben az állapota miatt a Walter Reed katonai kórházba szállították és ott a következő napokban egy speciális lakosztályban dolgozik tovább. Mike Pence alelnök második vírustesztje is negatív lett és Melania Trump szintén jól érzi magát, őt nem kellett kórházba szállítani.

Trump szombaton este magyar idő szerint negyed 8-kor, tehát a sajtótájékoztató után az alábbi posztot közölte, amiben azt jelezte, hogy az orvosok segítségével jól érzi magát:

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!