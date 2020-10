Koronavírus: napokon belül még nagyobb lesz a járvány Magyarországon

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy a szennyvíz-vizsgálat pontos előrejelzést tud adni arra vonatkozóan, hogy 7-10 nap múlva hogyan alakulnak majd az esetszámok. Elmondta, hogy a jelenlegi növekedést is előre lehetett látni. Ezek alapján a következő egy-két hétben újabb emelkedésre számíthatunk, mert a szennyvízben nőtt a vírus örökítőanyaga.

Magyarországon is növekszik a koronavírus-fertőzöttek száma a második hullámban – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a HírTV-nek. A tisztifőorvos arra figyelmeztet, hogy a távolságtartási szabályokat be kell tartani, ahol pedig ez nem lehetséges, ott maszkot kell hordani. Emlékeztetett, hogy a WHO szerint akár jövő nyáron is velünk lehet még a vírus.

Elmondta, hogy a szennyvíz vizsgálatából előre látjuk azt, ha nagyobb esetszámú időszak következik. „A mostani esetszám-növekedést valóban detektáltuk 7-10 nappal ezelőtt” – mondta. Az össznépességi vizsgálat így egy remek megközelítő előrejelzést mutat a népegészségügyi szakemberek számára.

Rossz hír, hogy a jelenlegi szennyvízminták emelkedést vetítenek előre hét megyében is, ugyanis Budapest északi- és déli központi területein, Békéscsabán, Székesfehérvárott, Szombathelyen, Pécsett és Egerben is növekedést tapasztaltak a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai.

Az eddigi vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a koronavírus vízzel, szennyvízzel nem fertőz, viszont a szennyvíz vizsgálatával lehetővé válik a vírus terjedésének nyomon követése nagyobb közösségekben, akár teljes településen - írja az NNK

Címlapkép: Getty Images