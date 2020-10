Mit nyer Biden azzal, hogy Trump elkapta a koronavírust?

Donald Trump a koronavírus-fertőzése miatt 10 napra karanténba került, így nem tud résztvenni azokon a kulcsfontosságú kampányeseményeken, amelyeket a választást eldöntő csatatér-államokban rendeznek. Trumpnak morálisan is nagy veszteség lehet a koronavírus-fertőzése, korábban ugyanis az elnök hajlamos volt a vírus veszélyeit bagatellizálni. Demokrata ellenfele, Joe Biden folytatja kampányeseményeit - igaz, nagy részüket online, a személyeseket pedig kis részvétel mellett, viszont rengeteg olyan időt nyert, amikor ellenfele nem kampányolhat, így ő maga a negatív kampány hátráltató hatásai nélkül tudja átadni üzeneteit a csatatér-államokban.

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint péntek reggel jelentette be, hogy ő és felesége elkapta a koronavírust. Az elnök a Clevelandbe tartó repülőn kaphatta el, ahol együtt utazott tanácsadójával, Hope Hicks-szel, aki akkor már koronavírus-fertőzött volt. Az elnökkel együtt utazott stábjának és családjának egy része, közülük legtöbbnek negatív volt a koronavírus-tesztje. Az elnök tegnap este már tüneteket is mutatott, két hozzá közel álló forrás szerint megfázásos panaszai voltak, emellett letargikus volt és fáradt. Magyar idő szerint éjszaka Trumpot kórházba kellett szállítani, de a Twitteren közölt videója szerint jól van, orvosai szerint mindennek csak megelőző szerepe van.

Trump az első elnökjelölti vitára utazott Clevelandbe, és amikor vitázott demokrata ellenfelével, Joe Bidennel, már minden bizonnyal hordozta magával a vírust. A vitán figyeltek arra, hogy a felek tartsák a távolságot, de a biztonság kedvéért Joe Bident letesztelték, csakúgy mint Mike Pence alelnököt, mindkettejük tesztje negatív volt.

Trump 74 éves, ezzel a veszélyeztetett életkorúak közé tartozik, így értelemszerűen nagy az aggodalom az elnök egészségével kapcsolatban. A Fehér Ház kabinetfőnöke, Mark Meadows tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondta az újságíróknak, hogy Trump jól van, és az orvosok gyors felépülésben bíznak. Az azonban biztos, hogy legalább 10 napig nem tud majd részt venni a kampányeseményeken.

Trump sokat veszít ezzel

Természetesen egy koronavírus-fertőzés mindig rosszkor jön, de egy újraválasztásért harcoló elnöknek különösen, főleg amikor a felmérések szerint vesztésre áll, és a választás előtt egy hónappal lehet, hogy le kell mondania azokat az eseményeket, amelyeket a választás szempontjából kulcsfontosságú csatatér-államokban tartott volna.Trump stábja tegnap jelentette be, hogy az előre betervezett eseményeket vagy online tartják meg, vagy elhalasztják, bár kórházba szállítása után a halasztás valószínűbb forgatókönyv. Ezekben az államokban a jelöltek között szoros a verseny, így a választás eredménye gyakorlatilag ezeken a helyeken dől el.

A felmérésekből az látszik, hogy Trump hátránya számottevő, de nem ledolgozhatatlan. Az elnök a következő hetekben is a billegő államokra fókuszált volna leginkább, október 7-ig megfordult volna több városban Floridában, Wisconsinban és Arizonában is. Ezeket a személyes jelenlétre alapuló eseményeket Trumpnak le kell mondania, így a hatásosan szónokló elnök elveszíti azt a lehetőséget, hogy meg tudja szólítani a billegő szavazókat, akik még a választás előtt is vannak annyian, hogy el tudják dönteni a versenyt. A felmérések azt mutatták, hogy Trump támogatottsága nőtt az utóbbi időben, és valamelyest szűkült a különbség közte és Biden között.

Trumpnak az amerikai járványügyi szabályok szerint minimum 10 napig karanténban kell lennie, ha a tünetek megjelennek nála, akkor a 10 nap újrakezdődik. Az enyhe tünetek már a pozitivitás igazolása első napján megjelentek, mert így gyógyulása esetén hamarabb szabadulhat a karanténból. 10 nap után viszont csak akkor szabadulhat, ha már lázcsillapító nélkül sincs láza, és egyéb tünetei is javultak. Mivel kórházban van, állapotáról az orvosok döntenek majd.

Ha sikerülne 10 nap alatt felépülnie, akkor részt vehetne október 15-én a második elnökválasztási vitán.

A vita második körén viszont sokkal jobban kell Trumpnak szerepelnie, mint az elsőn, mert a Clevelandben mutatott magatartása nem aratott osztatlan sikert, a felmérések szerint az egyébként gyengén vitázó, hibákra hajlamos Biden megverte őt a vitán.

Trump számára a hitelességi szempontból is nagy károkat okozhat a koronavírus. Az elnök korábban gyakran bagatellizálta a vírust, a járvány kezdetén azt az influenzához hasonlította, és olyan kijelentéseket tett, hogy a forró időjárás megszünteti azt.

Alighanem követői között is többen vannak azok, akik inkább a gazdaság újranyitását, mint a járvány elleni fellépést tartják fontosnak. Azzal, hogy a világsajtó Trump állapotával van tele, rendszeresen napirenden tartja az elnök sérülékenységének látszatát, az ilyen lélektani tényezők nagyon fontosak a kampány során. A korábbi kép, hogy Trump a nyilvános eseményeken is maszk nélkül vesz részt (és egyébként a maszkhasználat mellett nem foglalt annyira világosan állást, mint ellenfele), mégsem fog rajta a vírus, megdőlt, és ez követői - de főleg a billegő szavazók - szemében is átértékelheti Trump korábbi kijelentéseit a járványról.

Természetesen mindez alakulhat gyökeresen ellentétesen is, és épp az elnök betegsége lehet az, amely majd felébreszti a szimpátiát vele szemben, és a szavazáson az amerikaiak a válságos helyzetben is kiállnak elnökük mellett. Egy harmadik forgatókönyv pedig az, hogy Trump enyhe tünetekkel vészeli át a járványt, és ezt arra használja majd fel, hogy kommunikációjában a gazdaság újranyitását népszerűsítse, hivatkozva saját betegségére.

Mivel az elnök idős férfi, ráadásul enyhén túlsúlyos is, így fokozottan kockázatos kategóriába tartozik. Sajnos nem zárhatjuk ki, hogy a betegség olyan súlyos lefolyású lesz, hogy az elnök nem tud elindulni a választáson. Ebben az esetben a republikánusoknak új jelöltet kéne állítaniuk pár héttel a választások előtt. Ez hatalmas érvágás lenne számukra, mert az új jelöltnek (aki vélhetően Mike Pence alelnök lenne) majdnem a semmiből kéne felépítenie a kampányát alig pár hét alatt, hatalmas előnyhöz juttatva ezzel Bident.

Nem tudhatjuk, hogy a fentiek közül melyik forgatókönyv valósul meg, de bízunk az elnök gyors felépülésében, és reméljük, hogy a megbetegedése a lehető legkisebb befolyást gyakorolja majd az elnökválasztásra.

Biden folytathatja a kampányt

A demokraták Trump megbetegedésével technikai értelemben jelentős előnyre tettek szert. Joe Biden folytathatja a kampányt azokban a csatatér-államokban, ahova Trump most nem tud elutazni (Biden ugyan előzetesen azt mondta, nem tart személyes kampányokat, ősszel mégis rendez ilyeneket kis számú közönséggel). A demokrata jelöltnek szüksége is van erre, mert bár előnye nagy, az amerikai közvéleménynek csak egy szűkebb rétege ismeri őt és programját annyira mélyen, mint Trumpot. Biden tehát el tudja mondani majd a kampányeseményeken a terveit, míg Trumpnak nem lesz lehetősége saját terveiről – vagy az eddigi tapasztalatok alapján inkább ellenfele alkalmatlanságáról – szónokolni. A demokrata elnökjelölt emellett több online eseményt is tart, amelyekre Trumpnak szintén nincs módja, ha állapota ezt nem engedi meg.

Biden emellett tett egy gesztust, amellyel szintén elnyerhette a billegő szavazók szimpátiáját: Twitter-posztjában azt írta, imádkozik Trump egészségéért. Azt gondolhatnánk, hogy az elnökjelöltek kölcsönös tisztelete és a demokratikus hagyományok miatt ez egy formális, kötelező kör, a jelenlegi kampányban viszont fontos mozzanat lehet. A kampány eddig szakaszát a személyeskedések, egymás hibáztatása és alkalmatlannak láttatása jellemezte, ilyen feszült hangulatban pedig kétségkívül megnyerő látvány lehet a szavazóknak, hogy Biden az alapvető értékeket tiszteletben tartva pozitív szót szólt az elnökhöz, ezzel szimbolikusan és ideiglenesen betemetve az egyre szélesebb árkot a két politikai bázis között. Amíg Trump lábadozik, arra lehet számítani, hogy Biden nem fogja őt olyan élesen támadni, mint korábban, így több lehetősége lesz programja ismertetésére.

Úgy látszik, a demokrata kampánystáb gyorsan lereagálta a helyzetet, Biden tegnapi michigani beszédének középpontjában ugyanis a nemzeti egység állt. Szólt a republikánus és demokrata szavazókhoz is, és stílusában is messze visszafogottabb volt, mint korábban.

We have to come together. pic.twitter.com/P8SkE6vkX1 — Joe (Biden) October 3, 2020

Persze a demokraták esetén is elmondhatjuk, hogy a helyzetből ők is jöhetnek ki rosszul. Amennyiben például születnek olyan szerencsétlen nyilatkozatok demokrata oldalról, amelyek valamilyen formában pozitívnak láttatják Trump helyzetét, az alighanem ellenszenvet válthatna ki a bizonytalan szavazókból. Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi elnöke például tegnapi nyilatkozatában arra utalt, hogy Trump megbetegedése egyfajta tanulság lehet mindenki számára. Könnyen lehet, hogy az ilyen kijelentések jelentős károkat okoznak a demokratáknak.

Nem szabad kizárnunk azt a forgatókönyvet sem, hogy Trump felépülése után újra előjön majd az elnökválasztás elhalasztásának lehetőségével. Erről a Kongresszusnak kell döntenie, amelynek alsó házában demokrata többség van, így egy ilyen javaslat esetén nagyon sok múlik azon, hogy a felek hogyan reagálnak majd - persze ha felmerül ez egyáltalán.

Címlapkép: Getty Images