Koronavírus: újabb részletek derültek ki Donald Trump állapotáról

Csehországban éjfélkor hétfőre virradóra újra életbe lépett a szükségállapot, amelyet a kormány hirdetett ki harminc napra, hogy jogi alapot teremtsen a koronavírus-járvány elleni gyorsabb és hatékonyabb fellépésre. Roman Prymula egészségügyi miniszter szerint az intézkedés legfőbb célja, hogy megfékezze a járvány terjedését, a fertőzöttek számának emelkedését.

Az elmúlt héten az új igazolt fertőzések növekedésének napi száma már meghaladta a 3500-at, és naponta több mint tíz beteg halt meg a koronavírus következtében. A tárca honlapján megjelent kimutatásból kitűnik, hogy jelenleg 37 570 az igazolt fertőzések száma, a kórházakban 1200 személyt kezelnek. Az áldozatok száma vasárnap 11-gyel 727-re nőtt.

A szükségállapot lehetőséget ad az egészségügyi tárcának, hogy az orvostanhallgatókat is bevonja a kórházi munkákba. Mintegy 1700 orvos és nővér ugyanis megkapta a koronavírust, összesen több ezer egészségügyi dolgozó van karanténban, ezért nagy szükség van az új munkaerőre.

Éjfélkor életbe lépett több új óvintézkedés is, amely egyelőre két hétig lesz érvényben. A járvány által leginkább veszélyeztetett régiókban bezártak a középiskolák, és áttértek a távoktatásra. A sajtó szerint ez az ország mintegy felét érinti. Zárt termekben legfeljebb tíz személy vehet részt egy rendezvényen, míg a nyitott területeken legfeljebb húsz. Korlátozzák az istentiszteleteken való résztvevők számát is, és mindenütt tilos a közös éneklés. A vendéglőket este tízkor be kell zárni, egy asztalnál legfeljebb hat ember lehet. A sportrendezvényeket nézők nélkül kell megtartani. Már szeptember elejétől kötelező a szájmaszkviselés a közösségi közlekedési eszközökön, kórházakban és a zárt termekben, és maszkot kell viselni az általános iskolák felső tagozatos (6-9. osztály) tanulóinak is. Tavasszal 66 napig, március 12-től május 17-ig volt érvényben a szükségállapot, amelynek meghosszabbításáról mindig a képviselőháznak kell döntenie.

