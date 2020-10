Megjöttek a hétfői koronavírus-adatok: vészjósló rekord dőlt meg Magyarországon

In English

905 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 31 480 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 11 beteg – közülük tízen hetven év felettiek – így az elhunytak száma 833 főre emelkedett, 8 165-en pedig már meggyógyultak. Az előző 24 órában mindössze 6424 tesztet végeztek el, és a mintavételek átlagos napi száma az elmúlt két hétben csökkent. Mivel az esetszámok nőttek, így nagyot ugrott az elvégzett teszteken belüli pozitivitás aránya, immár 14%-ra. A WHO ajánlása szerint ha ez a mutató 5% felé ugrik, az azt jelenti, hogy a hatóságok elveszítették a kontrollt a járványterjedés felett. Nálunk utoljára szeptember 10-én volt a mutató 5%-on, azóta a trend folyamatosan emelkedik.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

905 új fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában, ami lényegesen elmarad a múlt héten látott ezer feletti számoktól. Ebből arra következtethetnénk, hogy a járvány legalábbis stagnál, de fontos hozzátennünk, hogy az előző 24 órában nem sokkal több mint 6400 tesztet végeztek el - látványosan elértük a tesztkapacitás határát, így a napi esetszámoknak minden bizonnyal egyre kisebb a relevanciája, vélhetően nem mutat ugyanis pontos képet az aktuális járványhelyzetről.

Az elmúlt 24 órában 11-en hunytak el, ez a szám majdnem akkora, mint az elmúlt 7 átlaga, amikor naponta átlagosan 12-en veszítették életüket. A gyors járványterjedésből arra következtethetünk azonban, hogy az elhunytak száma is vélhetően nőni fog a következő hetekben - csak reméljük, hogy nem így lesz.

Az aktív esetszámok növekedésében is látunk lassulást, de ez is megtévesztő lehet a tesztelési kapacitások csökkenése miatt. A tünetmentesek, enyhe tünetesek magas aránya, valamint a tesztelési rendszer túltelítődése miatt az aktív eseteknél is azt mondhatjuk el, amit a napi új eseteknél: valójában nem tudhatjuk, hogy a valós aktív esetszám hányszorosa a hivatalosan közöltnek.

A hivatalos közlés szerint 649 főt kezelnek kórházban - ez nagyon jelentős csökkenés a tegnapi 685-höz képest. A csökkenés örömtelinek tűnik, de ne feledjük el, hogy ebből 11 főt sajnos azért kellett levonni, mert az elmúlt 24 órában elhunytak. Az sem kizárt, hogy lassú adatközlésről van szó, és a kórházban kezeltek száma a következő napokban ugrik majd meg - reméljük, hogy nem így lesz. Összességében különösen furcsa, hogy a kórházban ápoltak száma csökken, miközben a betegség utat tört magának az idősek felé (nő a fertőzöttek átlagéletkora), és egyre több a megbetegedés az országban. Jelenleg 40-en vannak lélegeztetőgépen.

Fent már szóltunk róla, hogy az elmúlt 24 órában alig több mint 6400 tesztet végeztek, a tegnapinál kevesebb mintavételt csak szeptember 22-én láttunk. Mint az látszik, az elvégzett tesztek számának 7 napos mozgóátlaga az előző két hétben folyamatosan csökkent - azaz egyre kevesebbet tesztelünk.

Szomorú és figyelemfelkeltő adat, hogy az elvégzett teszteken belül a pozitív tesztek aránya 14% - ez abszolút rekord. Minél magasabb ez az arány egy országban, annál kevésbé tartják a hatóságok kontroll alatt a járványt. A tesztek pozitivitási aránya fokozatosan nőtt az elmúlt hetekben.

Az elmúlt 24 órában Budapesten találták a legtöbb beteget, 216-ot. Pest megyében 115 új megbetegedés volt az elmúlt 24 órában, Borsod-Abaúj-Zemplénben szintén jelentősen, 164-el nőtt a megbetegedések száma. Ezen kívül Nógrádból 75, Veszprém megyéből 51, Győr-Moson-Sopron megyéből 44, Hevesből 40 új beteget jelentettetek. A többi megyében 40 alatt volt az új megbetegedések száma, Békésben pedig 5-te csökkent a számuk - őket minden bizonnyal most sorolták át másik megyébe.

Címlapkép: Getty Images