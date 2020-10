Országos vizsgálat indul: a fogyasztóvédelem ellenőrzi a PCR-tesztek hatósági árának betartását

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Országos vizsgálat indul: a fogyasztóvédelem egy külön, kiemelt akció keretében ellenőrzi, hogy a szolgáltatók valóban a hatóságilag megszabott, legfeljebb 19 500 forintos díjért végzik-e el a PCR-teszteket – jelentette be Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese hozzátette, hogy az egészségügyi intézmények természetesen továbbra is ingyenesen végzik el a tesztet azok esetében, akiknél ezt a járványügyi előírások meghatározzák. A miniszterhelyettes leszögezte, hogy az a szolgáltató, amelyik nem tartja be a vonatkozó szabályokat, akár többmilliós büntetést is kaphat.