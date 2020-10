Úgy veszik a Tesla riválisának elektromos autóit, mint a cukrot

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt egy héten több elektromosautó-gyártó is közzétette a harmadik negyedéves értékesítési számait, amelyekből az látszik, hogy az elektromos autó értékesítés továbbra is erős a világ legnagyobb autópiacának számító Kínában. Az Xpeng árfolyama több mint 10 százalékot ralizott hétfőn, amely részben egy elemzői vételi ajánlásnak is köszönhető volt.