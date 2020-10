Az EU történelmi sikere után csak idő kérdése, hogy újra felszínre törjenek a viták

Sokan áttörésként értékelték a nyári uniós csúcsot, amikor sikerült megállapodni a válságot követő helyreállítási alapról és annak finanszírozására szolgáló közös kötvénykibocsátásról. Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel Intézet vezető kutatója szerint azonban az áttörés után félő, hogy a járványhelyzet elmúlásával ismét a korábbi viták törnek majd a felszínre, és hosszútávon nem hoz integrációs ugrást a lépés.

A júliusi EU-csúcs alapján (pl. közös kötvénykibocsátás a helyreállítási alap mögött) és az azóta látott fejlemények alapján egyesek történelmi eredményekről beszéltek. Ön hogy látja: egységesebb lett az EU?

Darvas Zsolt: A koronavírus tragikus egészségügyi és drámai gazdasági hatása szinte egyik pillanatról a másikra elfeledtette a korábbi részben ideológiai vitákat az EU költségvetéséről, és bár nehéz tárgyalások után, de a nettó befizető tagországok is hozzájárultak egy számottevő nagyságú helyreállítási alaphoz, amelyet közös hitelfelvétellel finanszíroznak.

Ilyenre az EU történetében még nem volt példa. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy ha nagyon nagy a baj, akkor a tagországok képesek együttesen fellépni.

Ugyanakkor a megállapodást megelőző tárgyalások során továbbra is éles ellentétek mutatkoztak, többek között a kifizetések jogállamiság kritériumához kapcsolódóan, amely arra utal,

ha enyhül majd a koronavírus egészségügyi és gazdasági hatása, akkor visszatérnek a korábbi viták és én nem várok egy integrációs ugrást.

Az a kockázat is felmerül, hogy a nagy összegű EU pénzeket nem tudják a tagállamok megfelelően felhasználni, amely az EU-szkeptikusok hangját erősítené.

A jogállamiság és az EU-pénzek összekötése körüli vita arra utal, hogy éles szembenállás húzódik néhány nagyobb nyugati és északi tagállam, illetve a keleti országok között. Hogyan enyhíthető ez, mi lenne a jó kimenete a vitának? Az EU-pénzek hatékony felhasználását a kialakuló új keretrendszer érdemben tudja-e majd javítani?

Darvas Zsolt: A koronavírus-válság ideiglenesen háttérbe szorította az uniós költségvetés hatékonyságáról szóló vitákat, de csak idő kérdése, hogy újra fellángoljanak: mennyire eredményesek, költséghatékonyak és korrupció-mentesek az EU-s kifizetések?

A létező mechanizmusok elsősorban azt képesek ellenőrizni, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos szabályokat vajon betűről betűre betartották-e, de azt sokkal kevésbé, hogy vajon a megvalósított projektek mennyiben szolgálják a kitűzött célokat és hogy vajon lehetett volna-e fele áron és jobb minőségben végrehajtani egy adott kifizetést.

Egyelőre nem látszik, lesz-e bármilyen érdemi előrelépés ezen a téren. Bár én személy szerint támogatnék egy megfelelő jogállamisági mechanizmust, tartok tőle, hogy a végső kompromisszum egy nem hatékony rendszerhez fog vezetni, amely viták generálásán kívül mást nemigen fog elérni.

Az Európai Bizottság a minap felvázolta, hogy mire kell figyelnie a tagállamoknak a nemzeti reformprogramoknál, amiket a helyreállítási alap legnagyobb kerete (RRF) felhasználása érdekében kell október 15-ig kidolgozniuk. Néhány tagállam (pl. olaszok, németek) már felvázolta a saját programjának első verziójához. Mindezekből mit lát gazdasági szempontból: sikerül ezek segítségével az EU strukturális gyengeségeit, illetve főként az olasz gazdaság régi bajait enyhíteni?

Darvas Zsolt: A tagországoknak jelentős szabadságuk van a beruházási terveik megfogalmazásában. Az Európai Tanács által elfogadott néhány alapelv és az Európai Bizottság által közreadott 45 oldalas dokumentum az irányelvekről alig szűkíti a tagországok mozgásterét, de persze jól meg kell indokolni, mire akarják a tagországok költeni a pénzt és ez hogyan kapcsolódik az EU céljaihoz.

A kihívás azonban hatalmas: a jelenlegi 2014-2020-as költségvetés strukturális alapjainak kevesebb, mint a felét költötték eddig el a tagországok, így a másik fele a 2021-től kezdődő időszakra halasztódik, amikor is a 2021-2027-es pénzek és a helyreállítási alap forrásai is rendelkezésre állnak. Az EU tagországok a szokásos hétéves költségvetési ciklus támogatásainak megfelelő felhasználásával is nehezen haladnak, nagy kérdés, hogy a 2021-től jelentősen megnövelt EU-s forrásokat hogyan tudják majd felhasználni. Jó lenne, ha ezen pénzek valóban a zöld és digitális átmenetet gyorsítanák fel,

kérdés azonban, hogy a nagyösszegű pénzek elköltésért folyatott versenyfutásban a minőségre mekkora hangsúly kerül.

Magyarország a júliusi EU-csúcson született megállapodás alapján a helyreállítási alapból kb. 6 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra, további legfeljebb 10 milliárd euró hitelre lehet majd jogosult, emellett kb. 33 milliárd eurónyi forrást kaphat a „normál” EU-s költségvetésből. Hogy látja, mikre kellene leginkább fókuszálnia a magyar RRF-tervnek ahhoz, hogy a felzárkózásunk újabb lendületet kaphasson és javuljon a magyar gazdaság versenyképessége?

Darvas Zsolt: A helyreállítási alapból Magyarország várhatóan az éves GDP-jének közel 6%-át kaphatja meg vissza nem térítendő támogatásként és további 6,8%-ot alacsony kamatú (várhatóan lényegében kamatmentes) hitelként. Azaz az éves GDP közel 13%-t kitevő összeget lehet 2021-2026 között a normál EU költségvetésen túl felhasználni.

Ezen hatalmas összeg, ha jól felhasználjuk, lendületet adhat a zöld átmenethez,

mint például hatékonyabb energia-felhasználás, beleértve a lakó-, gazdasági- és közösségi ingatlanok jelenleg átlagosan nagyon rossz energia-hatékonyságát, a zöldebb energiatermelés, közösségi közlekedés, vagy a hulladék- és vízgazdálkodás.