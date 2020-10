Itt vannak a jövő nagyvállalatai, zöldek, fenntarthatók, és a tőzsdén is egyre népszerűbbek

Az elmúlt években egyre több befektető kezdte el használni az ESG értékelési rendszert, vagyis azt, ahol a befektetési döntések során figyelembe veszik a cégek környezeti, társadalmi és vállalatirányítási területen tett erőfeszítéseit is, mivel ezek olyan tényezők, amik hosszú távon is befolyásolhatják a teljesítményt, és ezáltal a részvények hozamát is. Megnéztük a legmagasabb pontszámmal rendelkező európai és amerikai cégeket, hogy az ESG melyik területén kiemelkedőek és miért, illetve hogyan teljesítettek a részvényeik.

Előző cikkünkben foglalkoztunk részletesebben azzal, hogy hogyan is működik az ESG rendszere, illetve hogyan illeszkedik bele a zöld és társadalmilag felelős befektetések sorába, illetve mekkora is ez a piac.

A mostani cikkünkben pedig konkrét vállalatokat néztünk meg, amelyek a legmagasabb ESG pontokkal rendelkeznek, és megnéztük mitől ilyen szuperek ezek a vállalatok, mit tettek ezért, és hogyan teljesítettek.

Elképesztő mennyiségű adat áll egyetlen pontszám mögött

Az adatokat a Refinitiv rendszerén keresztül gyűjtöttük össze, amelynek ESG adatai közel 9000 vállalatot, illetve a világ teljes piaci kapitalizációjának 70 százalékát fedik le, és több, mint 180 szempontból méri a vállalatok teljesítményét 10 különböző környezeti, társadalmi és vállalatirányítási témán belül. Ez alapján minden vállalat kap egy-egy értéket az ESG három nagy kategóriájára, és ezek összesítéséből születik meg a végső pontszám. Ezen felül a vállalatok teljesítménye megítélhető egy „ellentmondásosság” plusz kategórián belül is, amely további 23 faktort tartalmaz, és alapvetően a negatív híreket próbálja meg visszaadni pontszám formájában (pl. peres eljárás, pénzbüntetés, termék visszahívás). Amennyiben ilyen probléma nem jelentkezett, úgy a sima ESG és az összetett ESG pontszámok megegyeznek egymással, míg ellenkező esetben csökkentik annak eredeti értéket. A végső pontszám pedig 0-100 közötti értéket vehet fel, ahol a magasabb érték jelent jobb teljesítményt.

Forrás: Refinitiv

Annak érdekében, hogy ne vesszünk el teljesen a részletekben, első körben a legmagasabb pontszámmal rendelkező, nagyobb méretű európai és amerikai vállalatokat tekintettük meg Top 10 lista formájában, majd ezeken belül vizsgáltuk meg a legjobban teljesítő 3-3 vállalatot közelebbről is, hogy mitől ennyire kiemelkedő az ESG pontszámuk, és hogyan teljesítettek a vállalatok részvényei.

Meglepő iparágak a lista élén Európában és az USA-ban is

A lista első három helyén szereplő vállalat mindegyike svájci székhellyel rendelkezik, persze ez nem azt jelenti, hogy tevékenységeiket is kizárólag itt folytatják, de mindenesetre érdekes, hogy a Top 10 listán 5-en is ide vannak bejegyezve. Emellett hasonlóan figyelemreméltó, hogy a maradék helyeken 2 finn és 3 spanyol cég osztozkodik. A végső listáról kizártunk minden olyan vállalatot, ahol a tevékenységeiknek kevesebb, mint 90 százalékára jelent a Refinitiv ESG pontokat (4db vállalat maradt így le a végső Top 10 listáról). Tevékenység szempontjából meglehetősen változatos képet mutatnak a cégek: üdítőitalgyártás, papíripar, informatika és elektronika, de a Repsol tekintetében még az olajiparnak is jutott hely.

Érdekességek

A teljes listán, a méretbeli megkötések miatt egyedül az OTP szerepel magyar vállalatként, amely a középmezőnyben foglal helyet a maga 71,9-es kombinált ESG pontjával

A listán előkelő helyet foglal el a szomszédságunkban székhellyel rendelkező osztrák Erste Bank, amely a listán a 16. helyen szerepel 85,14-es kombinált ESG pontszámmal

Az amerikai vállalatok listáján az látható, hogy a pontszámok némileg alacsonyabbak európai társaikhoz képest és csak egyetlen cég kapott 90 feletti kombinált ESG pontszámot. Tevékenységek szempontjából azonban hasonlóan változatos a kép: vegyipar, építési termékek, egészségügy vagy a bányaipar is szerepel a Top 10-ben.

Érdekességek

Ha a negatív híreket / eseményeket nem vennénk figyelembe, azaz nem kombinált ESG pontszámot használtunk volna, akkor olyan vállalatok is az élen szerepelnének (Top 10), mint a dohányipari Philip Morris vagy a kaliforniai erdőtüzekért felelős PG&E közművállalat.

Hasonló okokból kifolyólag nem szerepel a végső listán az idén egyébként kiválóan teljesítő és a sima ESG pontszám alapján Top10-es Microsoft és Amazon, ellenben az Apple és a Tesla a Top 100-ba sem fér bele.

A legmagasabb kombinált ESG-vel rendelkező európai vállalatok, Top 3

Abb

A svájci technológiai vállalat áll a lista élén, amely főként robotikában, elektronikus berendezésekben és automatizálásban utazik, és több, mint 110 000 munkavállalóval rendelkezik világszerte. A teljes ESG univerzum legjobb összesített kombinált pontszámával rendelkezik a cég, kiemelkedő a környezeti faktorban, ahol a nyolcadik legjobb globálisan.

Forrás: Refinitiv

Mitől kiemelkedő az ESG pontszáma?

A vállalat a környezeti kategórián belül is a legjobban az energiahatékonyság (pl. víz, áram, csomagolás) és a termékinnováció (pl. kutatás-fejlesztés, ökodizájn) területén áll, mindkét esetben közel maximális 100 pontot kapott.

A vállalat már 13 százalékban megújuló energiát használ, ami 2014-ben még csak 2 százalékon állt.

Az egy millió dollár árbevételre jutó teljes energiafelhasználása a vállalatnak 344 gigajoule (szemléltetésképpen egy hordó olaj energiatartalma 6 gigajoule), illetve 300 köbméter víz, amit magas arányban is hasznosítottak újra.

Az Abb 1,3 milliárd dollárt költött olyan kutatás-fejlesztési kiadásokra, amely valamilyen formában a környezetet szolgálja, és 1 millió dollár árbevételre leosztva ez 46 ezer dollárnak felel meg.

STMicroelectronics

Szintén svájci székhelyű vállalat a világ egyik vezető chipgyártója, és mintegy 46 ezer munkavállalója van és 23 milliárd eurós piaci kapitalizációja. A saját iparágán belül a vállalat az első helyen áll a kombinált ESG szempontjából, és egyedül a környezeti, azaz az „E” faktorban harmadik.

Forrás: Refinitiv

Mitől kiemelkedő az ESG pontszáma?

A vállalat kiemelkedően magas pontszámmal rendelkezik a környezeti és társadalmi kategóriákban, és egyedül a vállalatirányítás területén relatíve alul teljesítő.

Közelebbről tekintve a vállalat legnagyobb erőssége a munkaerővel kapcsolatos tevékenysége (pl. diverzitás, karrierlehetőség) és a termékfelelősség (pl. termékminőség, adatbiztonság). Mindkét esetben 98 feletti ESG részpontszámmal rendelkezik.

Az adatok szintjén a női munkavállalók aránya 34 százalék, a női menedzsereké 18 százalék. A munkavállalói elégedettség 79 százalékos és több, mint 2 millió órát fordítottak tréningre (átlagosan 50 óra / munkavállaló).

A megújuló energiák részaránya 26,4 százalék a teljes energiafelhasználás tekintetében

Coca Cola HBC

A Coca Cola HBC az üdítőitalos cég stratégiai partnere és egyik legnagyobb palackozója és elosztója, és több, mint 28 000 munkavállalója van 28 országban. A cég leginkább a vállalatirányítási területen nyújt kiemelkedő teljesítményt, amely kategóriában a 23. helyen áll globálisan, de kombinált ESG tekintetében a 4. helyen szerepel, saját iparágában pedig vezető.

Forrás: Refinitiv

Mitől kiemelkedő az ESG pontszáma?

A vállalat nagyon jó pontszámmal rendelkezik több kategóriában is, mint a menedzsment, közösség, illetve a munkaerővel kapcsolatos tevékenységek szempontjából is, ezek mindegyikében 95 feletti ESG pontot kapott.

A munkavállalói elégedettség 90 százalékos, ami hihetetlenül magas, míg a munkavállalói lemorzsolódási arány 12,3 százalékos.

A női munkavállalók aránya 28,8 százalék, míg a menedzsmentben ez az arány 37,8 százalék.

A menedzsment területen a magas pontszámban jelentős szerepe van a felügyelőbizottság összetételének, a vezetői kompenzációknak, illetve fontos bizottságok meglétének (pl. audit, kompenzációs, jelölő stb.) és függetlenségének.

A legmagasabb kombinált ESG-vel rendelkező amerikai vállalatok, Top 3

Owens Corning

A cég alapvetően építő- és kompozitanyagok előállításával foglalkozik (szigetelőanyagok, üvegszálas megoldások stb.), és mintegy 17 000 munkavállalója van. A kombinált ESG tekintetében a vállalat globálisan a 3. helyen szerepel, míg leginkább a környezeti területen nyújt ezen belül is kimagasló teljesítményt. A saját iparágában pedig szinte mindenben első.

Forrás: Refinitiv

Mitől kiemelkedő az ESG pontszáma?

Az Owens az energiahatékonyság, munkaerő és közösség, valamint a CSR stratégia területein teljesít a legjobban, ezek mindegyikénél a közel maximális 100-as ESG részpontszámmal rendelkezik

A vállalat 15,4 százalékban használ megújuló energiaforrásokat, és kiemelkedően magas a víz újrahasznosítás is.

A munkavállalói elégedettség 97 százalékos, és 5 millió dollár értékben adományoztak

Gap

A divatiparban tevékenykedő cég főként különböző ruházati márkákat kínál eladásra fogyasztóinak Old Navy, Gap, Banana Republic és más márkanevek alatt és több, mint 120 000 munkavállalója van. A vállalat összességében a 20. helyen áll a kombinált ESG szempontjából, de az USA-ban ez is elég már a második helyhez. Itt részben az húzódhat meg indokként, hogy az ESG leginkább Európában divatos, tehát ott több, magasabb pontszámmal rendelkező vállalatra lehet számítani.

Forrás: Refinitiv

Mitől kiemelkedő az ESG pontszáma?

Alapvetően a társadalmi kategóriában szerepel nagyon jól, azon belül is az emberi jogok és közösségépítés területein. A női munkavállalók aránya 76 százalék, a menedzsmentben ugyanez 59 százalék, illetve 18 millió dollárt adományoztak.

Az emberi jogok területén a magas pont azt jelenti, hogy a vállalat rendelkezik a megfelelő belső irányelvekkel és szabályzatokkal, illetve figyelembe veszi működése során és partnerkapcsolataiban is ennek tiszteletben tartását, adott esetben határozott lépéseket tesz betartására.

Agilent Technologies

Alapvetően a cég az élettudományi, diagnosztikai és alkalmazott kémiai piacok felé nyújt eszköz- és szoftverjellegű és más szolgáltatásokat is, munkavállalóinak a száma pedig 16 000 körül van. A saját iparágában vezető helyen áll, és leginkább a társadalmi és vállalatirányítási területen teljesít jól.

Forrás: Refinitiv

Mitől kiemelkedő az ESG pontszáma?

Az Agilent a munkaerő, az emberi jogok és a részvényeseivel való kapcsolatban kapott magas pontszámokat, mindegyik területen 90 feletti ESG-t.

A munkavállalói elégedettség 85 százalékos, a női munkavállalók aránya 38 százalék, míg a menedzsmentben ugyanez az érték 29 százalékos. A lemorzsolódási ráta 7 százalék körüli, ami kifejezetten alacsony egy 16 000 munkavállalóval rendelkező cégnél.

A részvényesek esetében a magas pontszám mögött az áll, hogy széleskörű jogokkal rendelkeznek (pl. javadalmazás, egyenlő szavazati jog stb.), illetve megfelelően védettek is ezek.

Néhol kiváló teljesítmény, néhol lehangoló

Ha a teljesítményeket vizsgáljuk ezekben az egyéni esetekben, akkor azért már elég jelentős különbségek mutatkoznak vállalatonként és iparáganként, és ebből látható igazán, hogy az ESG-nek inkább befektetési döntést támogató szerepe van. Előző cikkünkben is részletesen foglalkoztunk azzal, hogy általános értelemben az ESG alapján kiválasztott vállalatok relatíve jobban teljesítettek hagyományos, ezt az értékelést nem figyelembe vevő társaiknál.

Következtetésképpen azt azért elmondhatjuk a fentiek alapján is, hogy egy koncentrált és aktív részvény kiválasztásra épülő stratégia esetében érdemes más kritériumokat is figyelembe venni, azaz egy alapos pénzügyi elemzést semmiképpen sem lehet megspórolni, hiszen bármilyen átfogó is az ESG kritériumrendszere, azért mindent ez sem vesz figyelembe. Ettől függetlenül értékes információtartalmat nyújthat, és más vállalatértékelési módszerekkel kombinálva kifejezetten hatásos is lehet.

Címlapkép: Rolf Schulten/Bloomberg via Getty Images