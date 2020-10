Káosz után jöhet a rend a járvány alatti EU-n belüli utazásoknál - Egyetlen térkép döntene

Ma szavaznak az uniós tagállami nagykövetek arról a német javaslatról, ami végre egységes keretek mentén szabályozná, hogy a koronavírus-járvány idején az emberek honnan hová utazhatnának szabadon a schengeni térségen belül. A szükséges többség valószínűleg összejön a javaslat mellett és azután lesz belőle uniós rendelet, hogy jövő héten még az Általános Ügyek Tanácsában is szavaznak róla.

Betekintést nyert a Politico abba az uniós nagykövetek mai ülésére kerülő német tervezetbe, ami egységes keretek mentén szabályozná, hogy melyik uniós régióból melyikbe utazhatnak szabadon az emberek, azaz nem lehetne egyedileg korlátozni az utazásokat. Eddig ugyanis tagállami szinten eltért, hogy ki kivel szemben milyen utazási korlátozásokkal élhetett, adott esetben indokolatlanul, a koronavírus-járványra hivatkozva.

A német javaslat lényege az, hogy az Európai Betegség-megelőzési és Kontrolláló Központnak (ECDC) kell készítenie egy olyan uniós térképet, ami régiókra lebontva három színskála alapján mutatja a fertőzés kockázatát és

amelyik régió zöldet kap, annál nem korlátozhatják a ki- és beutazást a kormányok, ténylegesen szabad lenne a mozgás.

A sárgánál és a piros színű régióknál pedig az országok maguk dönthetnék el, hogy milyen típusú korlátozásokat vezetnek be, de erről lehetőleg legalább 48 órával előbb kell szólniuk az Európai Bizottságnak és az érintett tagállamnak, hogy fel lehessen rá készülni. Korábban a német soros elnökség ebben is igyekezett rendet vágni (pl. egységes karanténidő), de ez nem ment, mert még magukban a német tartományokban is eltér egymástól számos szabály.

Az ECDC már most is közzétesz az oldalán egy látványos térképet az uniós régiókra lebontva arról, hogy 100 ezer főre vetítve az utóbbi 14 napban mennyi volt a fertőzöttek száma 3 értéktartomány alapján színezve a régiókat. Ezen nem zöld, hanem sárga és halványsárga színeket kaptak a legkevésbé fertőzött régiók (ez lenne a végső zöld színhez az egyik indikátor, persze az értéktartomány nem biztos, hogy 60 fő alatt lenne meghatározva).

A tagállamok korábbi javaslata szerint nemcsak ezt az egy mutatót, hanem még másik kettőt kellene az ECDC-nek egy ábrára gyúrnia ahhoz, hogy végül kialakulhasson a zöld, sárga és piros hármas színkombináció az egyes régiók szintjén. A másik két indikátor a 100 ezer lakosra jutó elvégzett tesztszám lenne, illetve az elvégzett vírusteszteken belül a pozitivitási rátánál lenne még egy számskála.

