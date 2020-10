Koronavírus Magyarország: új csúcsra ugrott a napi halálozások száma

Minden eddiginél magasabbra, 24 főre ugrott itthon az egy nap alatt koronavírusban elhunytak száma - közölte a koronavirus.gov.hu . A jelek szerint tényleg bekövetkezett a korábban csak Florida-jelenségnek nevezett folyamat Magyarországon is, hiszen a fertőzések száma szeptember elejétől ugrott meg és sajnos erre rá 4-5 hétre a halálozásoké is megugrott. A 24 új elhunyt közül 7 fő 70 év alatti volt a hivatalos adatok szerint. A napi új fertőzések száma 816 fő lett úgy, hogy közben továbbra sem érte el a 10 ezer darabot az egy nap alatti tesztek száma, így a pozitív tesztek aránya a tegnapi ijesztően magas számról jócskán csökkent, de még mindig jóval magasabb, mint a WHO által plafonként meghatározott arány.

816 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 33 114 főre nőtt a hazánkban beazonosított összes fertőzöttek száma.

Amint a fenti, úgy az alábbi ábrán is látszik, hogy megállt a napi új fertőzöttek számának intenzív emelkedése, igaz közben hetek óta csökkenő trendet mutat az elvégzett tesztek száma, így nem csoda, hogy nem is nagyon emelkedik tovább a pozitív esetek napi száma.

Egy nap alatt most 9726 darab tesztet végeztek el, így a 7 napos mozgóátlag továbbra is folyamatosan csökken és nem véletlen, hogy így a pozitivitási ráta tartósan jóval a WHO által plafonként meghatározott 5% felett ragadt. Ez azt jelenti, hogy nincs kontroll alatt a járvány Magyarországon, és nem tudjuk a járvány valódi méretét, kiterjedtségét. A több elvégzett teszttel valószínűleg jóval több pozitív esetet is találna a járványügy, így jobban fel tudná deríteni a járvány valódi kiterjedtségét és jobban kontroll alatt tudná azt tartani.

A hivatalos közlés legszomorúbb része az, hogy egy nap alatt elhunyt újabb 24 beteg – közülük tizenheten hetven év felettiek voltak. Így az elhunytak száma 877 főre emelkedett, 9149-en pedig már meggyógyultak. A 24 fős száma sajnos új rekordot jelent a tegnapi 20 fő után, és itt a 7 napos mozgóátlag meredeken emelkedik, így tényleg bekövetkezett az a Florida-jelenség, amire a szakemberek már hetekkel ezelőtt figyelmeztettek, hiszen tényleg 4-5 héttel követte a fertőzések megugrását a halálozásoké.

A mai adatokkal együtt az aktív fertőzöttek száma 23 088 főre ugrott. Az aktív fertőzöttek 35%-a, az elhunytak 49%-a, a gyógyultak 33%-a budapesti. 656 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 41-en vannak lélegeztetőgépen. A számok most itt is emelkedtek valamennyit a megelőző napok gyors csökkenése után. A gyanúsan csökkenő számokban tegnapi elemzésünk szerint az lehetett a fő ok, hogy több koronavírusos lehet kórházban, mint amennyit a hivatalos adatok mutatnak, de a betegeket valószínűleg túlságosan lassan találja meg a járványügy, így egyre többen koronavírus-teszt nélkül vannak intézményekben:

Érdemes egy pillantást vetni a hatósági ház karanténban lévők számára is, ami trendjében szépen csökkent az utóbbi hetekben:

A megyei adatokat nézve most is elmondható, hogy minden megyében találtak tegnap óta új koronavírus-fertőzöttet. A legtöbbet (148 fő) Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (131 fő) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (84 fő), azaz Pest megye a negyedik helyre szorult (70 fő).

