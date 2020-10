Meddig tarthatók az előrejelzések? A második hullám ismét maga alá temetheti az európai gazdaságot

A nagy európai gazdaságok sorra rontják 2020-as növekedési prognózisokat, sok helyen készülnek újabb lezárásokra és korlátozásokra. Ez pedig a magyar gazdaság számára is figyelmeztető jel lehet, hiszen, ha a jelentősebb európai felvevőpiacainkon az eddig vártnál mélyebb lesz a recesszió, akkor nálunk is át kell gondolni az előrejelzéseket.

A legnagyobb európai gazdaságok is készülnek a koronavírus-járvány második hullámára, sorra rontják le idei GDP-előrejelzésüket a közelgő újabb korlátozások miatt – írja összefoglalójában a CNBC. A Bank of Spain kedden jelentette be, hogy pesszimista forgatókönyve alapján akár 12,6%-kal is visszaeshet az ibériai ország GDP-je 2020-ban, de még a kevésbé borúlátó forgatókönyv is 10,5%-os eséssel számol.

„Jelenleg ennél rosszabb forgatókönyvet sem tudunk kizárni” – érzékeltette a helyzetet Pablo Hernandez de Cos, a spanyol jegybank elnöke. Az ország Európában a legtöbb igazolt koronavírus-fertőzöttet regisztrálta, több mint 825 ezren kapták már el a vírust. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint Európában meghaladja a 6,3 milliót az igazolt esetek száma.

Franciaország szintén arra figyelmeztetett, hogy a második hullám miatt nagyobb lehet a gazdasági visszaesés a vártnál. Párizsban arra számítanak, hogy a járvány első hulláma után kezdődött gazdasági visszapattanás a negyedik negyedévben megtorpanhat, mivel a növekvő esetszám egyre érzékenyebben érinti majd a cégek működését. A statisztikai hivatal jelenleg a gazdaság 9%-os visszaesésével számol, azonban figyelmeztettek, hogy ha sokáig érvényben maradnak a lezárások, például a párizsi éttermek és szórakoztató létesítmények korlátozása, akkor az további visszaeséshez vezethet.

A jelenlegi előrejelzés hatalmas bizonytalanságot tükröz: ha az egészségügyi helyzet és a korlátozások javulnak, akkor a negyedik negyedévben is növekedhet a gazdaság, ellenkező esetben megtorpanhat a fellendülés – emelte ki a francia statisztikai hivatal.

Az utóbbi hetekben Németország nagyvárosaiban is újabb korlátozásokat vezettek be, hogy megfékezzék a járvány terjedését. Berlinben például este 11 és reggel 6 óra között nem lehetnek nyitva az éttermek és az üzletek, Frankfurtban pedig már este 10-kor be kell zárni az éttermeknek. A Bundesbank még júniusban 7%-os GDP-visszaesést prognosztizált 2020-ra. Az utóbbi napokban felemás adatok érkeztek a német gazdaságról: az ipari megrendelések állománya augusztusban 4,5%-kal emelkedett, az ipar termelése viszont 0,2%-kal csökkent júliushoz képest.

Az ilyen visszatekintő adatok nézegetése most olyan, mintha a napsütéses nyaralásról nézegetnénk képeket, aztán kinéznénk az ablakon reggel az esős, szürke világba

- érzékeltette a helyzetet Carsten Brzeski, az ING makroelemzője. Szerinte a tegnapi ipari adat ugyan bizakodásra adhat okot, hogy a negyedik negyedévben is kitart a feldolgozóipar növekedése, a járvány terjedése viszont rossz hír a szolgáltató szektor számára.

A mostani helyzetben is vannak optimisták: az ír jegybank kedden azt becsülte, hogy ha sikerül elkerülni az újabb lezárást, akkor mindössze 0,4%-kal zsugorodhat az ország GDP-je idén a várt 9%-os visszaesés helyett. Az ír kormány épp a hét elején utasította el az újabb teljes lezárást, amit az egészségügyi szakemberek tanácsoltak.

A romló európai kilátások a magyar gazdaság számára sem túl biztatók, ugyanis ha a legfontosabb felvevőpiacainkon ismét lassulásra kell készülni, az a magyar gazdasági visszaesést is ronthatja. Itthon a kormány jelenleg 5-6%-os GDP-csökkenéssel számol, míg az MNB 5,1-6,8%-os visszaesést valószínűsített legutóbb. Legközelebb a jövő héten az IMF publikálja friss becslését, ők szinte biztosan rontják majd a tavaszi 3%-os zsugorodásra vonatkozó prognózisukat.

