Müller Cecília: nincs egyelőre többlet halálozás Magyarországon a koronavírus miatt

Tervezik-e az elvégzett tesztszámok növelését és bevonnak-e még akkreditált laborokat a tesztelésbe? – ezt a kérdést az Inforádió tette fel és erre Müller Cecília azt mondta, hogy igen, tervezik a tesztszámok növelését és a tesztelésbe bevont akkreditált laborok számát is növelik. Szavai szerint „a járványügyi adatok indokolják azt, hogy további laboratóriumok is bekapcsolódjanak a munkába”. Emlékeztetett rá, hogy korábban volt olyan kórház, amelynek laborja csak a saját intézménybeli teszteléseket végezte el, de ezen változtattak. Hozzátette: egyébként már az elmúlt hetekben több területen bővült az akkreditált tesztelésbe bevont laboratóriumok száma és tegnap is bevontak kettőt, illetve folyamatban van egy nagy tesztkapacitással rendelkező labor bevonása is.

Az elvégzett tesztek száma hetek óta csökkenő tendenciát mutat, információnk szerint eddig hetente nem volt képes az akkreditált laborok 70 ezer tesztnél többet elvégezni, ebből eredt az, hogy naponta csak 6-12 ezre darab között hullámzott a számuk, és közben hetek óta a WHO által meghatározott plafonszint felett ragadt a pozitív tesztek napi aránya. Ez a helyzet már hetekkel ezelőtt indokolta volna a bevont kapacitások növelését és a tesztszám emelését, és ezek szerint ezt most el is kezdte megvalósítani az NNK, ezért is olvashatták be a kérdést, majd ezért is válaszolhattak rá.