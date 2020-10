Orbán Viktor: újra bevezetik az 5 százalékos lakásáfát

Nemrégiben jelent meg Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldalán az alábbi bejegyzés, amely szerint a miniszterelnök a Hír TV "Magyarország élőben" c. műsorában szólal majd meg. A Hír TV beharangozója szerint 23 perces interjút hallgathatunk meg a miniszterelnöktől. Ma kormányülés is volt, így valószínűleg az itt született döntésekről is részleteket tudhatunk meg, az interjú részleteiről ebben a cikkünkben percről percre tudósítunk.

A címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.