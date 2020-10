Összeroppanás után életjelet mutatott a magyar turizmus, de már jön is az újabb zakó

In English

Augusztusban 33%-kal csökkent a vendégéjszakák száma éves alapon, jelentette a KSH. A tavasszal teljesen leálló turizmus után nyáron már javult a helyzet, a belföldi vendégek száma augusztusban csaknem megközelítette a tavalyit, azonban a külföldiek elmaradása fájdalmas kiesés a szektor számára. A gyenge lábakon álló turizmus ráadásul szeptembertől újra megreccsenhetett.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A tavaszi teljes lezárások okozta összeomlás után nyáron életjelet mutatott a turizmus. A KSH adatai alapján a belföldi vendégek száma kedvezőbben alakult, mint korábban, azonban a külföldi vendégek továbbra is elmaradtak, amit a járvány (első hullámának európai) utóhatásai magyaráznak.

Ahogy a fenti grafikonon látható, a tavaszi teljes leállás után javuló tendenciák rajzolódnak ki, ez azonban közel sem volt elég ahhoz, hogy a szektor megközelítsük a tavalyi évben látott eredményeket.

A vendégéjszakák száma augusztusban 33%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A külföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 71%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, azonban a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma mindössze 2%-kal mérséklődött. Ebben kulcsszerepet játszhatott, hogy idén kevesebben választhattak külföldi úti célt, mint az előző években, azonban a turizmusra kedvezőtlen hatással lehetett, hogy a munkanélküliség megugrott Magyarországon, ami önmagában visszavethette az utazási lehetőségeket, illetve erőteljes óvatossági megfontolások (spórolás a bizonytalan kilátások miatt) épültek fel. Nem beszélve arról, hogy sokaknak a szabadsága is fogyóban lehetett már, hiszen a járvány első hullámában egyes munkavállalóknak az egész éves szabadságuk döntő részét kiadták.

A külföldi vendégek száma 73, a vendégéjszakáké 71%-kal visszaesett. A szálláshelyekre érkezett 204 ezer vendég 607 ezer vendégéjszakát töltött el. A szállodákban töltött éjszakák száma negyedére esett vissza. A legnagyobb mértékű, 85%-os csökkenés Budapesten történt.

A belföldi vendégek száma 1,4, a vendégéjszakáké 2,1%-kal csökkent. A vendégszám 916 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 2,5 millió volt. Az öt kereskedelmi szálláshelytípusból a panziók után a szállodákban és a kempingekben is megfordult az előző hónapok trendje: több vendégéjszakát regisztráltak, mint az előző év azonos hónapjában. A legnépszerűbb turisztikai régió a Balaton volt.

Szeptemberben várhatóan újra sokkal gyengébb számokat fogunk látni. A határzár bejelentésével a külföldi turisták beáramlása gyakorlatilag szinte teljesen ellehetetlenült, ami elsősorban a budapesti turizmusnak jelent súlyos problémát. Nem meglepő, hogy a fürdők már elbocsátásokat jelentettek be, valamint a reptér is elbocsát dolgozókat. Mindemellett a szállodák, éttermek, pubok is leépítések mellett döntöttek, hiszen azonnal érzékelhető volt a határzár következménye.

A belföldi turizmus is kedvezőtlen periódus elé néz. Miután Magyarországon igen jelentős mértékben növekedett a koronavírusos esetek száma, a lakosság óvatossága meg fog jelenni az utazás terén is, vagyis a korábbi időszakhoz képest sokkal kevesebben mehetnek majd őszi-téli kikapcsolódásra az országhatáron belül.

Mindezek alapján habár a nyár kedvezőbben alakult a hazai turizmusban, mint a drasztikus visszaesést mutató tavaszi időszakban, a kilátásokat tekintve nem lehetünk optimisták. A turizmus fellendülésében csak akkor bízhatnánk, ha Magyarország és Európa újra kikerülne a koronavírus-járvány gócai közül, erre azonban minden bizonnyal még legalább hosszú hónapokat kell várni.

Címlapkép: Shutterstock